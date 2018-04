Pd, Calenda: serve un governo istituzionale

Matteo Salvini attacca, senza mai nominarli, i 5 Stelle. "Noi i programmi non li cambiamo in corsa - cinguetta su Twitter - abolire l'infame legge Fornero sarà la nostra priorità. Voglio andare al governo con chi ci darà una mano per 'fare', per realizzare il programma premiato dagli elettori. Gli italiani meritano 'rispetto', altro che governi col Pd!".

Un'ipotesi, quella di un governo fra Movimento 5 Stelle e Partito democratico, che manda su tutte le furie il leader del Carroccio. "Sento - aveva detto - che migliaia di persone sono pronte, in caso di un folle governo Pd-5Stelle, a scendere in piazza. Altro che consultare i militanti piddini e grillini in rete, la Lega è pronta a mobilitare milioni di italiani se il voto non sarà rispettato. Il Pd - ha aggiunto Salvini - ha già fatto troppi danni agli italiani in tutti questi anni di malgoverno".

E sempre dal centrodestra si fa sentire il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani. Macron e Merkel - dice l'esponente di Forza Italia - aspettano di vedere cosa succede in Italia. Se ci sarà un governo populista si spaventeranno".

Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, a '1/2h in più' su Rai3 di Lucia Annunziata, ricorda la distanza di M5s e Pd. "È chiaro che in tutti i programmi ci sono cose che possono essere messe insieme, ma la verità è che c'è una diversità fortissima tra M5S e Pd", portando l'esempio di "due problemi" sul suo tavolo: Ilva e Tap.

"La linea del M5s è di abbandonare il Tap e e di chiudere l'Ilva. Il governo - ha proseguito - è fatto di queste scelte: come si fa a stare insieme se la quotidianità del governo poi diventa un conflitto continuo? E quanto bene questo fa al Paese? Io credo che è quello di cui il Paese non ha bisogno", ha proseguito. "Questo non vuol dire che non bisogna sedersi, bisogna sedersi sempre con tutti in politica. Bisogna sedersi una proposta che non può essere quella di fare la ruota di scorta di un governo di Di Maio", ha aggiunto Calenda.

Per Calenda il Pd deve "proporre al Movimento 5 Stelle un governo istituzionale, con obiettivi condivisi e che metta mano a cose che sono interesse di tutti. Nessuno ha vinto e dovrebbero fare tutti un passo indietro". E insiste: "Serve un governo pieno ma si può fare un passaggio intermedio, visto che né Salvini né Di Maio hanno mai governato".

Il problema di Luigi Di Maio e del Movimento 5 stelle "è solo quello di arrivare al governo, perché poi la linea la daranno solo Grillo e Casaleggio", continua Calenda. "C'è ancora tantissima propaganda nel M5s, è un partito che prima delle elezioni sosteneva il referendum sull'euro, io non do credibilità a Di Maio che ha un comportamento ondivago e che cambia il programma proprio quando deve andare lui a Palazzo Chigi". Per Calenda M5s ha "una leadership carismatica che non è Di Maio ma Grillo, è dall'esterno che arrivano delle svolte", afferma.