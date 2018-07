Pd, caos sulla nuova segreteria. Calenda: "È harakiri"

La segreteria unitaria del Pd non placa la rivolta. Ieri sera sono stati ufficializzati i nomi della nuova segreteria, che dovrebbe traghettare il partito verso il Congresso del prossimo anno, ma nel frattempo arrivavano le parole di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, possibile candidato dei renziani alla leadership: "All'assemblea di sabato avrei azzerato il gruppo dirigente e convocato immediatamente il congresso". Poi smorza i toni: "Mi accontento del fatto che si è deciso di fare un congresso perché abbiamo bisogno di una discussione ordinata, senza troppa confusione e poi si ridia mandato a iscritti e elettori di scegliere un gruppo dirigente autorevole".

Intanto Carlo Calenda, che in un'intervista a Repubblica lancia il nome di Gentiloni per la guida del partito, va già durissimo: "Non è una segreteria, è un harakiri. Oramai siamo alla farsa. Prima vanno dietro a Emiliano e nominano Boccia e poi si fanno dire di no da Emiliano. Che però promette eterna lealtà. L'unica cosa seria da fare è azzerare la segreteria e chiamare un congresso subito".

E la componente di Michele Emiliano, che doveva essere presente in segreteria con Francesco Boccia, sembra fare un passo indietro: "Caro Maurizio Martina abbiamo preso atto della tua volontà di avere Fronte Dem nella segreteria del Pd ma non possiamo accettare la tua proposta senza garanzia di un profondo cambiamento di linea politica rispetto al disastroso passato. Conta sempre sulla nostra lealtà".

PD. LA NUOVA SEGRETERIA DI MARTINA, MAURI COORDINATORE

Il segretario del Partito Democratico, Maurizio Martina, ha reso nota la composizione della nuova Segreteria nazionale. Sara' coordinata da Matteo Mauri, ed ecco i componenti: - Pietro Barbieri, gia' portavoce del Forum nazionale del Terzo Settore (Welfare e Terzo Settore) - Teresa Bellanova (Mezzogiorno) - Francesco Boccia (Imprese) - Gianni Cuperlo (Riforme, alleanze, partecipazione) - Gianni Dal Moro (Organizzazione) - Stella Bianchi (Agenda 2030 e sostenibilita') - Chiara Gribaudo (Lavoro e Professioni) - Marianna Madia (Comunicazione) - Andrea Martella (Infrastrutture e trasporti) - Tommaso Nannicini (Progetto Partito e Forum Nazionale) - Lia Quartapelle (Esteri e Cooperazione) - Matteo Ricci (Enti locali e Autonomie) - Marina Sereni (Diritto alla Salute) - Mila Spicola (Contrasto poverta' educativa) Partecipano per funzione inoltre i capigruppo di Camera e Senato (Graziano Delrio e Andrea Marcucci), il Presidente dell'Assemblea (Matteo Orfini), il referente dei segretari regionali (Alessandro Alfieri). Piero Fassino continuera' a rappresentare il PD nella Presidenza del PSE e a curare i rapporti con il gruppo europarlamentare e le organizzazioni della famiglia socialista. Nei prossimi giorni verranno resi noti anche i nuovi responsabili tematici e dei dipartimenti nazionali.