Pd, Carofiglio si smarca: "Io in segreteria? Non voglio essere omologato"

"Parlando in teoria: potrei entrare in una segreteria del Pd solamente se fossero rappresentate tutte le componenti e tutte le anime del partito, perche' non voglio essere omologato a nessuna componente. Ma il tema non in agenda". Lo afferma Gianrico Carogfiglio, ex magistrato e scrittore gia' senatore eletto con il Pd, in un'intervista al Corriere della sera.

"Matteo Renzi non mi ha mai chiesto di entrare nella segreteria del Pd", sostiene. "Ho apprezzato molto che Renzi abbia pensato a me per una riflessione sulle prospettive di rinnovamento del Pd, benche' fosse consapevole che tra noi ci sono molte differenze", aggiunge.

"Renzi ha fatto molte cose positive non sufficientemente valorizzate. Credo che adesso faccia bene a porsi il problema di una comunicazione politica piu' efficace", osserva e quanto alla prospettiva di elezioni politiche pensa alla fine della legislatura: "per un motivo ben preciso: vorrei infatti che si potesse andare a votare con la migliore legge elettorale possibile e non con una legge qualsiasi, fatta in fretta e furia, pur di andare a votare".