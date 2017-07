Pd, conti in rosso e cassa integrazione per i dipendenti

Rientro dalle ferie amaro per i 184 dipendenti del Pd. A partire da settembre andranno tutti in cassa integrazione a rotazione. La scelta della dirigenza Dem è stata comunicata stamattina ai rappresentanti dei dipendenti del partito dal tesoriere del Pd Francesco Bonifazi in una riunione densa di preoccupazioni al Nazareno.

E' l'effetto del bilancio 2016 in passivo: 9 milioni di euro di deficit per vie delle spese effettuate per la campagna referendaria, la priorità del segretario Matteo Renzi lo scorso anno. I tagli erano nell'aria alla presentazione del bilancio, anticipato da Huffpost qui. Ma la speranza al Nazareno era di posticiparli a dopo le elezioni del 2018.

E invece la dirigenza è passata subito all'azione. C'è la necessità di fare cassa per la campagna elettorale.