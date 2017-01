Pd, D'Alema preannuncia la scissione

"Se Renzi volesse sbaraccare tutto e chiedesse le dimissioni di Gentiloni, senza cambiare la legge elettorale, la reazione sarebbe una nuova lista". Lo afferma il Presidente della Feps, Massimo D'Alema, alla trasmissione 'Carta Bianca'. Per la legge elettorale D'Alema propone tra l'altro di introdurre norme per la parita' di genere al Senato.

Pd, D'Alema: Gentiloni risponde direttive Renzi non cittadini

"Purtroppo Gentiloni dichiara di mettersi a disposizione delle direttive di Renzi, cosa che non dovrebbe fare perche' il presidente del Consiglio dovrebbe rispondere ai cittadini italiani". Lo dice Massimo D'Alema, in un'intervista a 'Carta bianca', su Rai3. "Forse bisognerebbe spiegare perche' l'Europa ci chiede una manovra correttiva: io sono fortemente critico verso la politica europea e il patto di stabilita', ma Renzi ha chiesto 5 miliardi di flessibilita' per terremoto e immigrati e poi ne ha investiti 1,6. Percio' dico che all'Europa si puo' resistere ma se fai il furbo perdi credibilita'", osserva D'Alema. "Ora si dovrebbe negoziare dicendo che abbiamo avuto ulteriori problemi ma all'origine di questo pasticcio c'e' la fregatura che gli ha lasciato Renzi".

Pd, Orfini: scissione non fa bene a sinistra

"La scissione sicuramente non fa bene alla sinistra: Tra l'altro la storia della sinistra e' piena di scissioni che non hanno quasi mai portato bene agli scissioniti". Cosi' il presidente del Pd Matteo Orfini entrando ad una conferenza stampa sulle professioni sanitarie in Senato.

"In questo momento i nostri elettori, il nostro popolo, vogliono unita'", sottolinea ancora Orfini e aggiunge: "Noi stiamo provando a praticarla, veniamo da due giorni a Rimini in cui abbiamo discusso insieme con gli amministratori di tutte le anime del partito, sindaci, presidenti delle Regioni". Poi Orfini prosegue: "spiace che qualcuno invece di discutere con noi abbia preferito andare in tv ad attaccare, accusare, dire bugie, dividere il partito".

"Da statuto il Congresso del Pd non si puo' celebrare prima di giugno". Lo dice il presidente del Pd Matteo Orfini a margine di una conferenza stampa in Senato. "Noi - spiega - possiamo convocarlo sei mesi prima della scadenza. La scadenza naturale e' a dicembre, quindi al massimo lo si potrebbe convocare per giugno, prima il nostro statuto lo vieta".