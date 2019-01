Pd, Dal Moro: nessun dato uscito ha crisma ufficiosità tanto meno ufficialità

"In merito a quanto riportato, anche oggi, da alcuni organi di stampa circa l'andamento delle votazioni dei circoli del Pd, ribadisco che al momento non esiste alcun dato "ufficioso" diffuso dal Nazareno. Domani si riunirà la commissione Nazionale per il Congresso e prenderà le sue decisioni in merito". Così Gianni Dal Moro, presidente Commissione Congresso, in merito ai dati apparsi sui media relativi alle votazioni dei circoli del Pd. Il percorso sin qui seguito di non dare per il momento nessun dato dei risultati delle votazioni, prosegue Dal Moro, è stato approvato da tutta la Commissione all'unanimità e condiviso con tutte le mozioni. Pertanto, conclude l'esponente Pd, ogni dato uscito è falso non avendo il crisma né dell'ufficiosità, né, tanto meno, dell'ufficialità".