Pd, De Magistris apre a Zingaretti: "Fase nuova? Io disposto al dialogo"

Primarie PD, de Magistris: "Se Zingaretti apre fase nuova sono disposto al dialogo" "Se Zingaretti apre fase nuova sono disposto al dialogo". Queste le parole del sindaco, Luigi de agistris, al termine dell'incontro con la stampa a Palazzo San Giacomo.







Primarie PD, de Magistris Positivo quando si elegge un segretario con partecipazione del popolo "Positivo quando si elegge un segretario con partecipazione del popolo". Queste le parole del sindaco, Luigi de agistris, al termine dell'incontro con la stampa a Palazzo San Giacomo.







Pd: de Magistris, anche Renzi amministratore ma lo dimentico' - ''Nonvorrei che porti male una valutazione preventiva sul fatto cheZingaretti sia un amministratore perche' ricordo che anche Renzi fuaccolto in modo positivo per essere stato sindaco e poi lo ha subitodimenticato quando e' arrivato a essere capo del Governo''. Cosi' ilsindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha risposto ai cronisti chechiedevano una valutazione rispetto al fatto che Zingaretti, neosegretario nazionale del Pd, sia da tempo un amministratore locale.''Certamente - ha aggiunto - chi amministra dovrebbe partire con unosguardo piu' lungo e dovrebbe godere in genere di un'attenzione maggioreda parte di chi sa come noi quali sono i problemi''.