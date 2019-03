Pd, con Zingaretti in direzione ricercatrici e attiviste. E c'è Calenda. NOMI

Nicola Zingaretti apre la direzione del Pd a volti ed energie nuove, portando avanti il suo lavoro per restituire ai dem un profilo aperto alla societa' e vicino ai temi dell'ambiente, ai giovani e agli amministratori. Non solo, tra i 78 nomi che per l'area Zingaretti sono entrati in Direzione c'è anche quello di Carlo Calenda. Tra i 14 nomi scelti dal segretario si segnalano invece Anna Pittelli, 28 anni, si e' sempre occupata di immigrazione e diritti nella sua Calabria; Irene Zappala', assessore alla Cultura a Nova Milanese, 27 anni; Caterina Conti, 30 anni, ricercatrice di Trieste; Michele De Pascale, 34 anni, sindaco di Ravenna; Andrea Pacella, 32 anni, tra i leader dei giovani dem; Shady Alizadeh, 23 anni, attivista di tematiche europee, protagonista della rete Rigenerazione Italia; Maria Pia Pizzolante, 34 anni, lotta alla poverta', rete TILT; Marco Furfaro, 36 anni; Giuseppe Provenzano, 37 anni, esperto di Welfare e politiche sociali.

Pd: Zingaretti 'cede' 6 membri direzione a minoranze

Sono 78 su 120 i membri della nuova direzione del Partito Democratico riconducibili al segretario Nicola Zingaretti. E' quanto sottolineano fonti dem al termine dell'assemblea che ha varato il nuovo organo di indirizzo politico del partito. A questi si aggiungono i 20 nomi che il segretario puo' indicare direttamente. Zingaretti ne ha indicati 14, riferiscono le stesse fonti, lasciandone 6 alle mozioni Martina e Giachetti come "segnale alle minoranze interne".

Sono 32 i membri della segreteria riconducibili all'area Lotti-Guerini:si tratta di Paita, Prestipino, Morani, Tartaglione, Rotta, Bonomo, Bini, Sudano , Critelli, Alfieri, De Luca, Moscardelli, D'Alfonso, Irto, Stefano, De Filippo, Parrini, Barberis, Guerini, Marcucci, Dal Moro, Faraone, Polese, Vattuone, Huber, Timpano, Annunziata, Bocci, Facciolla, Graziano, Bonafe', Nardella. Invece sono 27 i membri della direzione di area Martina, secondo quanto riferiscono fonti vicine all'ex segretario ed ex ministro: Mauri, Nannicini, Richetti, Verducci, Bettin, Marciano, Fioroni, Lubatti, Gribaudo, Grippo, Tajani, Campana, Manzi, Breda Barnini, Pini, Cerasani, De Maria, Delrio, Martina, Orfini, Valente, Zunino, Calvano, La Carra, Bocci, Marini, Serracchiani.