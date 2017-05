Pd, ecco la segreteria: 12 membri. I nomi

La nuova segreteria del Pd sara' composta da Maurizio Martina, vice segretario, Lorenzo Guerini, coordinatore, Matteo Ricci, Enti Locali, Matteo Richetti e Roberto Giachetti, Riforme, Andrea Rossi, Organizzazione. "Per quello che riguarda la parte femminile - ha aggiunto Matteo Renzi nell'annunciare alla direzione Pd la composizione della squadra - ci sono "Teresa Bellanova, Giusi Nicolini, Angela Marciano', Benedetta Rizzo, Elena Bonetti (docente dell'Universita' di Milano che viene dai boy scout) e Debora Serracchiani". "Accanto a questo c'e' il lavoro dei 25 dipartimenti che vedra' il massimo impiego delle persone che vogliono dare una mano. Una segreteria - ha detto ancora Renzi - che non e' basata su un gioco di correnti ma sul desiderio di mettere insieme persone che vogliono lavorare sui vari dossier".

Nella nuova segreteria del Pd ci sono "posti ancora aperti per eventuali integrazioni anche da persone che non hanno condiviso il cammino congressual". Lo ha detto Matteo Renzi alla direzione del Pd. La segreteria nasce "non con un gioco di correnti ma per mettere insieme persone che possono lavorare in modo approfondito".