Pd, ecco quanto vale la Cosa Rossa. Ora si teme per la tenuta di Gentiloni

In attesa dell'uscita ufficiale della minoranza Dem dal partito guidato da Matteo Renzi, è corsa a capire quanto vale in Parlamento e nei voti la nuova Cosa Rossa che, secondo alcuni commentatori, mette ora a serio rischio la tenuta del governo Gentiloni. Se nome e simbolo sono ancora incerti (gli scissionisti vorrebbero far proprio il nome dell'Ulivo, che però non si può usare), più certi invece sono i volti e i numeri della costola Dem in Parlamento.

Ci sono nomi di peso, fra cui due governatori in carica come Michele Emiliano ed Enrico Rossi, due ex segretari nazionali come Pier Luifgi Bersani e Guglielmo Epifani, un ex segretario della Cgil (lo stesso Epifani), un ex primo ministro (Massimo D'Alema) e un ex capogruppo alla Camera, Roberto Speranza. In tutto 60 parlamentari con un bacino di voti concentrato soprattutto al Sud.

Certo, bisognerà verificare nei fatti chi deciderà davvero di stracciare la tessera, ma una prima conta a Montecitorio e a Palazzo Madama dà attualmente una cifra che per la Camera oscilla tra i 40 e i 47 deputati e per il Senato di 20 senatori.

(Articolo in fase di aggiornamento)