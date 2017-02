Pd, Emiliano è il vero D'Alema

A ben pensarci Don Michele da Bisanzio è il vero D’Alema.

Un po’ perché è pugliese e D’Alema passò del tempo “in punizione” nei primi anni ‘80 nelle terre degli ulivi inviatoci da Napolitano e Chiaromonte a causa di una eccessiva vicinanza agli autonomi nel 1978 dopo l’affare Moro e poi perché di D’Alema ha la fredda spregiudicatezza del giocatore di poker che non ha niente in mano ma bluffando vince.

Negli ultimi giorni dello psicodramma andato in scena al Nazareno con succursale al Teatro Vittoria al Testaccio Emiliano prima si è “bevuto” i due sprovveduti compari Speranza e Rossi e poi ha rilanciato contro Renzi accreditandosi come unico vero antagonista.

Emiliano non vincerà mai le primarie ma si ritaglierà un ruolo chiave nel partito spodestando pure, in un’altra mano di poker, i pur furbi Giovani Turchi che della finta opposizione avevano fatto la loro polizza (visto che siamo in tema).