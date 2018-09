Pd, Francesco Boccia: "Renzi va sfidato su futuro e responsabilità"

"Basta con le ipocrisie. Alla fine si candidera' lui perche' chi dice e fa queste cose non crede che ci sia uno migliore di se stesso. Sara' l'epilogo finale di questa storia politica e noi, per salvare il Pd, dovremmo esserci tutti". Lo ha detto Francesco Boccia, deputato PD, al circolo del Partito Democratico di Cascina (PI) durante l'intervento per il congresso regionale della Toscana in sostegno a Valerio Fabiani candidato che si oppone alla renziana Simona Bonafe'. "Ha fatto le liste in solitudine e continua spesso a dare la linea a una parte dei gruppi parlamentari, indipendentemente dalla posizione del partito; ora impone platealmente la Bonafe' in Toscana e cerca di dimostrare ancora di controllare il partito regionale non capendo che sono scappati via in tanti. Non affrontare il nodo Renzi significa continuare a fare le talpe".

"Dopo tutto quello che e' successo, solo un congresso - ha aggiunto il deputato Dem, come riporta l'Ansa - puo' farci venire fuori da questa crisi. Matteo Renzi va sfidato a viso aperto sui temi su cui ci troviamo su posizioni diametralmente opposte. Dal lavoro alla scuola, dalle politiche sociali all'Europa. A differenza sua molti di noi hanno cercato, e io lo rivendico ancora, il dialogo con gli elettori del M5S e inevitabilmente con Conte, Di Maio, Fico, Di Battista e chi rappresenta quel gruppo dirigente. Il M5S sta facendo accanto alla Lega un errore dopo l'altro, ma dire che la nostra linea politica e' essere contro di loro a prescindere, significa non aver capito il messaggio di tutti gli elettori che ci hanno abbandonato. Io la penso in modo diametralmente opposto a Renzi. Dobbiamo andare oltre la cultura prodotta dal renzismo e provare a dialogare con il M5S disarticolando questa maggioranza che sta portando il Paese pericolosamente nelle mani di Salvini. Continuando con la politica dei vedovi dei nostri governi in Parlamento, il PD rischia di restringersi ancora di piu'".