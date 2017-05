Pd, Franceschini: per governare porte aperte anche a Mpd

La scissione "e' stata per me un dolore, non lo dico in modo retorico, mi e' dispiaciuto e mi continua a dispiacere". Lo dice il ministro Pd Dario Franceschini, intervistato da Lucia Annunziata a In 1/2 ora su Rai3. Franceschini risponde a domande sul Pd, sulla legge elettorale e sulle possibili alleanze in vista di future elezioni: "Se non avremo i numeri per governare da soli - dice - e' evidente che qualche alleanza dovremo farla". Gli scissionisti dell'Mpd, sottolinea, "fanno parte del nostro campo. Poi c'e' un tema Pisapia, ci sono gli alleati centristi, le forze piu' vicine. Dovremo avere la capacita' di tenere le porte aperte". Quanto a Renzi, nel Pd "ha allargato i confini", sottolinea il ministro della cultura, "L'operazione e' quella per cui e' nato il Pd. Il tentativo di tenere il piu' possibile l'elettorato di sinistra, ma allargarsi anche ad altri mondo ad altri campi".

Elezioni: Franceschini, centrodestra distanzi populismi

"In tutta Europa le destre moderate hanno tracciato una netta distinzione dalle destre populiste. In Italia sono sempre stati tutti insieme. E questo e' stato un freno. Sarebbe interesse del paese se l' Italia si allineasse su questa cosa e la parte piu' moderata del centro destra, quella che fa riferimento a Forza Italia, non tornasse alle elezioni alleata con la Lega, con Meloni con le parti piu' estremiste". Lo dice a In 1/2 di Lucia Annunziata su rai3 il ministro pd Dario Franceschini, che sottolinea: "non e' un ragionamento di calcolo. Io penso ci sia bisogno che l'Italia si allinei al resto di Europa con questo schema, uno schema nuovo. In questo momento e' bene che le forze responsabili parlino tra di loro, poi non e' detto che debbano governare insieme".

L.Elettorale: Franceschini, obiettivo raggiungibile

Se "c'e' una volonta' politica, se tutti mettiamo da parte un po' di interesse per capire che al paese va data una legge elettorale migliore possibile, mi pare che ce la possiamo fare, mi pare un obiettivo raggiungibile e in poco tempo". Lo dice il ministro pd Dario Franceschini intervistato da Lucia Annunziata a In 1/2 ora su Rai3 sul dibattito per la legge elettorale. Quanto al 'sospetto' ricordato da Annunziata che nel pd ci sia chi vuole fare saltare il banco per andare subito ad elezioni: "Non mi pare un sospetto fondato, indipendentemente dalla data. Prima del compimento della legislatura una legge elettorale deve essere approvata. Il presidente della Repubblica ha detto parole molto chiare".

Pd: Franceschini, Renzi puo' riportarci a governo, daro' mano

"Renzi stesso ha detto che intende fare un lavoro di squadra. Io sono solo uno che cerca di dare una mano. Io ho sempre scelto una strada che continuero' a scegliere". Cosi' risponde il ministro della Cultura Dario Franceschini, nel corso di In mezz'ora, a una domanda sul suo rapporto con il segretario del Pd. Renzi, aggiunge, "e' un leader giovane passato attraverso vittorie e sconfitte. Ha tutte le condizioni per riportarci al governo del Paese".

Etruria: Franceschini, il caso e' stato ingigantito

Boschi e banca Etruria sono "un caso ingigantito". Lo dice il ministro Pd Dario Franceschini, che a In 1/2 ora su Rai3 risponde sulla vicenda denunciata da Ferruccio de Bortoli nel suo ultimo libro. De Bortoli, risponde il ministro alla giornalista che gli chiede se ha fiducia in lui, "e' giornalista di esperienza e di valore. I giornalisti utilizzano le fonti, de Bortoli ha citato un fatto dicendosi sicuro della sua fonte, il ministro Boschi ha detto che non e' vero. Beh, le cose sono semplici: c'e' una persona che sa bene se e' vero o non e' vero. Se la sua opinione arrivera' avra' penso un certo peso. Questo caso pero' si sta ingigantendo molto, e' tutto amplificato ben oltre. Boschi e' una ministra brava giovane e competente, e' un ministro politicamente importante ogni foglia mossa diventa una bufera". De Bortoli, aggiunge, "ha citato una fonte, si tratta di vedere se e' una fonte reale o no". E rispetto a un eventuale conflitto d'interessi, sottolinea: "Nei consigli dei ministri in cui si e' votato il tema banche il ministro Boschi si e' astenuta dal partecipare".

Colosseo: Franceschini, con Parco andra' meglio, basta balle

"Si puo' cirticare, ma non dire balle". Intervistato da Lucia Annunziata a In 1/2 ora su Rai3, il ministro della cultura Dario Franceschini torna sulle polemiche e i ricorsi per l'istituzione del Parco del Colosseo: "A Roma ho fatto quello che ho fatto in tutta Italia. I musei e i parchi archeologici non esistevano, abbiamo dato autonomia, scelto direttori, e lo stesso si fara' per il Colosseo. Mi pare che i risultati si vedano in tutta Italia e sono riconosciuti in tutto il mondo". Il Colosseo, aggiunge il ministro, "Era un pezzo della soprintendenza, diventera' il parco archeologico piu' importante del mondo". E aggiunge: "Non capisco perche' nel resto d'Italia gli altri sindaci abbiano gradito e ringraziato e a Roma no. Comunque, accetto le critiche ma non le balle: le risorse rimangono come prima: l'80 per cento su Roma il 20 per cento a in fondo di solidarieta' per i musei minori, come avviene in tutta Italia".