Pd: Ginefra, nasce Fronte democratico per aiutare il PD a vincere

"Siamo nati con le 197.630 adesioni alla mozione Emiliano con il 30 Aprile. Oggi a Roma raccogliamo l'invito di questa moltitudine di persone a dare il definitivo avvio a Fronte Democratico". Così il deputato dem Dario Ginefra a margine dell'incontro costitutivo di Fronte Democratico e alla vigila della prima Assemblea congressuale nazionale del PD che avrà luogo nella giornata di domani. Ginefra aggiunge: "da questa gremita iniziativa l'invito a lavorere per strutturare e lanciare in tutta Italia la nostra associazione. Ci siamo presentati con una piattaforma alternativa su tanti punti alla maggioranza del Partito, a partire dal modo di esser squadra, del rapporto con la coalizione di centrosinistra, di temi dirimenti quali scuola, ambiente e lavoro. Nessuno di noi pensa di abdicare alle proprie idee in cambio di qualche posto nel gruppo dirigente. Siamo, invece, disponibili a valutare una proposta di governo unitario del Partito, ma la valuteremo sulla base della piattaforma che la sottende".