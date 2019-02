Pd, l'idea di Zingaretti per le elezioni europee: "Pisapia capolista"

Pd: Zingaretti, Pisapia capolista alle europee? Magari, e' risorsa eccezionale

Il candidato alla segreteria del Partito democratico, Nicola Zingaretti, sull'ipotesi di Giuliano Pisapia capolista alle elezioni europee ha detto: "Magari. Con Giuliano ho un ottimo rapporto e in un'idea di lista nuova, aperta, sarei onorato se fosse disponibile a mettersi a disposizione. Dipende da lui ma e' una risorsa eccezionale che aiuterebbe a dare un segno che qualcosa sta cambiando". Cosi' il presidente della regione Lazio nel corso dell'evento 'A sinistra la piazza grande' organizzato questa mattina a Roma.

Pd: Pisapia, io capolista alle europee? Presto, ma sono onorato

L'ex sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, e' detto che "e' presto per parlare di candidature. Sono onorato che lui sia onorato". L'ex primo cittadino del capoluogo lombardo ha cosi' risposto a chi gli chiedeva delle parole di Nicola Zingaretti su una sua possibile candidatura a capolista alle elezioni europee. "Dal 3 marzo può cambiare il modo e l'impegno di fare politica". Così Giuliano Pisapia parlando all'evento di Piazza Grande di Nicola Zingaretti in corso a Roma. "Noi abbiamo tentato un anno e mezzo fa lo stesso percorso, non c'è l'abbiamo fatta, ma ora c'è la potete fare voi e io ci sarò, sarò con voi".