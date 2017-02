Pd/ In assemblea con la bimba di 45 giorni

Di MONICA SETTA

Laura Chiarini ha una linea praticamente perfetta, giusto un filo di pancetta, impercettibile, coperta da un pullover nero. Gira con il badge dei delegati dell'assemblea Pd da una stanza all'altra mentre il marito Stefano Chiasserini tiene in braccio una bellissima bambina di un mese e mezzo. Tutina rosa, bocca a cuoricino, la piccola passa alla mamma solo quando deve essere allattata. " Sono arrivata a Roma con tutta la famiglia" dice Laura ad Affaritaliani.it. "Mi sono portata dietro marito e suocera perchē non potevo mancare a questo appuntamento storico. Ho una bambina appena nata a cui sognavo di consegnare un mondo migliore, una politica più "pulita" giusta, seria".

D- Che Bambina meravigliosa, come si chiama?

R- "Linda, grazie del complimento ( e sorridono mamma e bambina, ndr)

D- Oddio, Linda come Linda D'Alema...

R-" Direi che non abbiamo certamente pensato alla moglie di Massimo D'Alema quando abbiamo scelto questo nome ( il viso si rabbuia, ndr) siamo renziani di stretta osservanza, siamo venuti in blocco proprio perchē vogliamo sostenere il nostro leader contro i "marpioni" della vecchia politica che insidiano la sua leadership. Sono anzi contenta che oggi qui non ci sia D'Alema. Di vecchi politici interessati solo al potere ce ne sono già tanti. Emiliano, Bersani, Epifani e via dicendo"

D- Ma portarsi dietro una neonata solo per fare forza a Renzi significa amarlo molto...

R- "Come si fa a non apprezzare Matteo? Un leader che ha fatto in mille giorni le riforme che in passato non era riuscito a fare nessuno. Un leader che ha mantenuto la parola: se perdo il referendum vado a casa. Un leader che i " marpioni" aspettavano di veder cadere da tempo. Sa perchē la minoranza spingeva per il congresso ad ottobre?"

D- No, me lo dica lei..

R- " Perchē speravano di avere il tempo di organizzarsi per farlo perdere. E invece con il congresso a fine aprile vinciamo noi perchē il partito ē con Renzi. Ho pensato di non venire, Linda é davvero troppo piccola ma ho chiesto aiuto a mia suocera Isa Angela e ai miei perchē voglio lasciare una lettera a mia figlia. Vorrei che questo giorno, anche se fosse quello della scissione, si rivelasse il primo di una nuova stagione in cui finalmente la vecchia politica viene rottamata e va in pensione. Matteo ē uno schietto come tutti noi toscani, dice quello che pensa mentre gli altri sono tattici o strategici, faccia lei. Dopo la sconfitta del referendum Renzi ha fatto di tutto per lasciare le porte aperte alla minoranza, per facilitare il dialogo, per tenere unito il partito. Ma loro volevano solo arrivare alla rottura perche rivogliono il potere. Del futuro dell'Italia, dei costi umani e politici della scissione sembra non fregare nulla a nessuno. Solo a noi che siamo genitori e sogniamo ancora di vedere per Linda o per tutti gli altri bimbi un mondo migliore. Dunque, Forza Matteo. È della poppata, mi scusi. "