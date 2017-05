Pd, la moglie di Bulgari, Maria Teresa Carpio, in Direzione

La famiglia Bulgari entra nella Direzione Nazionale Partito Democratico. Maria Teresa Carpio, detta Maite, seconda ed attuale moglie di Paolo Bulgari, capo della omonima maison del lusso, è stata infatti nomina tra i 208 componenti del massimo organo del Pd dopo la riconferma di Matteo Renzi nel ruolo di segretario.

La nomina, passata inosservata almeno sui giornaloni nazionali e sulle tv, ha suscitato non poche perplessità anche perché Maria Teresa Carpio non ha mai avuto alcun ruolo istituzionale o di partito e soprattutto non è stata eletta all'assemblea nazionale del Pd, come gli altri membri della Direzione, con le primarie dello scorso 30 aprile.

Secondo alcune indiscrezioni la nomina nel massimo organo del Nazareno potrebbe essere il trampolino di lancio per una possibile candidatura di Maria Teresa Carpio da parte di Renzi alle prossime elezioni politiche, che si terranno quasi sicuramente a settembre.

In rete, però, qualcuno polemizza e parla della conferma del Pd come partito dei poteri forti. "Da Berlinguer alla moglie di Bulgari, complimenti", scrivono in molti su Twitter.