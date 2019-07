Pd, la scissione? Non da Renzi ma dai centristi cattolici. Il vertice segreto

La location è quella dell'Anci in via dei Prefetti. I protagonisti sono i vari Bruno Tabacci, Pier Ferdinando Casini, Giuseppe De Mita, Giorgio Merlo, Gianluca Susta, Lucio D'Ubaldo. E secondo il Fatto Quotidiano, che riporta la notizia, sarebbe stata invitata anche Mara Carfagna. Sono, tranne quest'ultima, i centristi cattolici del Pd. Tema della riunione: la possibile scissione, con gli ex popolari che sarebbero in grande sofferenza con la linea di Zingaretti che ha spostato il partito a sinistra.

E così alla fine la possibilità è che la scissione possa non arrivare da Renzi e dal suo Giglio Magico ma dai centristi cattolici, pronti ad allargare il campo anche al centrodestra come dimostra l'invito a Mara Carfagna.