Pd, Letta: non può finire così. Orlando: se può evitare scissione, mi candido

"Guardo attonito al cupio dissolvi del Pd". Enrico Letta, dalla sua pagina Facebook, confida: "Mi dico che non puo' finire cosi'. Non deve finire cosi'". "Mentre tutto a Roma sembra finire - riprende l'ex presidente del Consiglio - mi guardo indietro. Voglio dire con forza che non rinnego, anzi sento forte l'orgoglio di aver partecipato alla nascita dell'Ulivo prima e del Pd poi. Quella e' una storia positiva. Lo e' stata grazie ai suoi gruppi dirigenti e nonostante i suoi gruppi dirigenti. Ma e' una storia che e' stata soprattutto scritta da elettori e militanti, che vedo oggi sgomenti. Leggo, anche io sgomento, le cronache compulsive di questa fine accelerata". "E' cosi' facile distruggere! Quanto piu' difficile - ammonisce - e' il Costruire. A distruggere ci se mette un attimo, a costruire, una vita. Ricostruire da tutte queste macerie, per chi ci si mettera', sara' lavoro ai limiti dell'impossibile". "Mi viene spontaneo pensare - dice ancora Letta - che per i casi del calendario proprio tre anni fa ero preso da altro sgomento, lasciando Palazzo Chigi dall'oggi al domani e cominciando una nuova vita, fuori dal Parlamento e dalla politica attiva. Quello era uno sgomento solitario. Oggi - rimarca - sento la stessa angoscia collettiva di tanti che si sentono traditi e sperano ancora che non sia vero. Tanti che chiedono di guardare all'interesse del paese e mettere da parte le logiche di potere". "Mai avrei pensato tre anni dopo che si potesse compiere una simile parabola. Proprio nel momento in cui l'Europa, in crisi piu' che mai, avrebbe bisogno dell' impegno creativo degli ulivisti e democratici italiani. E proprio nel momento in cui - sottolinea ancora - il nostro paese appare lacerato e in cerca di nuove ispirazioni per uscire dalle secche nelle quali si trova. Oggi non ho altro che la mia voce, e non posso fare altro che usarla cosi', per invocare generosita' e ragionevolezza. No, non puo' - ribadisce - finire cosi'".

Scissione Pd: è rottura ufficiale. Martedì resa dei conti in Direzione

"Renzi ha alzato un muro e ci ha dato solo bastonate. La scissione Pd è una sua scelta, non ci resta che prenderne atto". Il governatore della Toscana, Enrico Rossi, rincara la dose contro Matteo Renzi dopo le parole di ieri sera dell'ex segretario Pier Luigi Bersani che già aveva parlato di muro al termine della giornata difficile dell'assemblea del Pd. Parole che preludono alla scissione che verrà sancita, secondo alcuni commentatori, martedì durante la Direzione del partito.

Secondo Rossi, Renzi "è venuto con l'idea di darci una spinta. Non ha fatto neanche la replica, tutto il dibattito e' stato organizzato per bastonarci e pure l'ultimo tentativo di Emiliano e' stato stracciato". Rossi esclude che vi siano divisioni nella minoranza, com'era sembrato dopo l'intervento di Emiliano in Assemblea: "I renziani hanno fatto un po' di propaganda, ma c'e' un comunicato congiunto che rende giustizia a Emiliano", afferma con riferimento alla nota firmata ieri sera da lui stesso, dal governatore pugliese e da Roberto Speranza. Il soggetto che nascera' dalla scissione, secondo Rossi, potrà essere consistente: "C'e' una bella fetta di popolo di sinistra che ha guardato a rillo e che potrebbe votare per noi. Perche' dobbiamo essere piccoli? Puntiamo a diventare un grande partito".

"Aspettiamo la replica, ma Renzi ha alzato un muro", aveva detto ieri invece Bersani. La minoranza, fa sapere l'ex segretario, prenderà le sue decisioni dopo la replica del segretario. Di diverso avviso era sembrato, invece, Michele Emiliano: "E' a portata di mano" ritrovare l'unità: "Siamo a un passo dalla soluzione. Un piccolo passo indietro consente a una comunità di farne cento avanti. Io sto provando a fare un passo indietro, ditemi voi quale, che consenta di uscire con l'orgoglio di appartenere a questo partito. Senza mortificare nessuno".

"Stasera non posso che dire al segretario che ho fiducia in lui", aveva aggiunto, chiedendogli un'ultima mediazione sulla conferenza programmatica. Ma in serata, con una dichiarazione congiunta, Emiliano, Rossi e Speranza rompono gli indugi: 'Anche oggi nei nostri interventi in assemblea - avevano scritto - c'è stato un ennesimo generoso tentativo unitario. È purtroppo caduto nel nulla. Abbiamo atteso invano un'assunzione delle questioni politiche che erano state poste, non solo da noi, ma anche in altri interventi di esponenti della maggioranza del partito. La replica finale non è neanche stata fatta. È ormai chiaro che è Renzi ad aver scelto la strada della scissione assumendosi così una responsabilità gravissima".