Pd-M5s, Di Maio: "Si pensi a soluzioni, non a colpire me"

“Sono ore molto difficili per il Paese, in cui ognuno dovrebbe saper dimostrare responsabilità. Ci siamo ritrovati in una crisi di governo senza un perché, per colpe che non sono certo attribuibili al M5S. Mi sorprende che qualcuno sembri essere più concentrato a colpire il sottoscritto che a trovare soluzioni per gli italiani. Ma questa è la politica. Anzi, questa è una certa politica, abituata a concepire il dibattito non come un’occasione di crescita, bensì come uno scontro continuo e sistematico sulle persone. Non ho intenzione di aggiungere altro”. Lo dichiara Luigi Di Maio, da poco entrato a Palazzo Chigi.

Crisi: D'Uva, clima costruttivo ma chi attacca Di Maio attacca M5s

"Stiamo continuando a lavorare molto bene sui temi, il clima è molto costruttivo". Lo detto il capogruppo Pd alla Camera Francesco D'Uva uscendo dalla Camera. A chi gli chiedeva se ci sono problemi sul ruolo di Luigi Di Maio, D'Uva ha replicato: "Chiunque attacca Di Maio attacca il Movimento, con i veti non possiamo andare lontano".

Crisi: Patuanelli, voto Rousseau dopo incarico

Il voto degli iscritti M5s su Rousseau si svolgerebbe dopo un eventuale incarico a Giuseppe Conte per formare il governo. A ribadirlo il capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli uscendo da Montecitorio. "C'è un presidente che accetta un incarico con riserva, la decisione finale ciascuno la prende in un modo, ci sono partiti che decidono nelle loro segreterie, noi tramite centinaia di migliaia di persone", ha detto il senatore.

Crisi: Patuanelli, percorso voto Rousseau condiviso anche con Conte

"Il M5s ha sempre dimostrato di voler coinvolgere gli iscritti attraverso la sua piattaforma. Anche quando si tratta di scelte che avvengono nelle istituzioni. Lo dico anche ai colleghi che hanno criticato questa scelta. Il percorso su quando farlo è stato condiviso con gli organi istituzionali, compreso il presidente Conte". Lo ha detto il capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli uscendo dalla Camera.