Pd-M5S, Zingaretti rompe gli indugi. "Il rapporto deve diventare un'alleanza"

"Se consideriamo i partiti al Governo abbiamo una potenziale alleanza che va intorno al 47-48%, Vogliamo provarla a farla diventare un'alleanza? Io dico sì. Altrimenti torna Salvini ". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti nel corso della puntata di 'Otto e mezzo' che andrà in onda questa sera. Considerando anche Renzi? "Sostiene il Governo, quindi per me sì - ha aggiunto - poi chiedetelo a lui, io non ho nessuna preclusione". Di Maio su questo è cauto e dice di vedere come va in Umbria? "Ha ragione. Io sono molto d'accordo con questo metodo. E' una straordinaria novità. Pd e M5S rappresentano insieme oltre il 40% del'elettorato italiano. Se allarghiamo anche agli alleati abbiamo una potenziale alleanza che va intorno al 47-48%. Io dico che non c'è oggi un'alleanza così detta. C'è una missione che io a questo punto ho chiara: vedere con la concretezza e i risultati di questo Governo, e il lavoro politico di costruire un nuovo centrosinistra", ha aggiunto Zingaretti.

Giustizia: Zingaretti, prima ridurre tempi poi pensare a prescrizione - "Abbiamo aperto ieri, su questo, un tavolo di confronto per arrivare a un punto di compromesso. Riduciamo i tempi dei processi, valutiamo gli effetti e poi pensiamo alla prescrizione". Lo ha detto il segretario Pd, Nicola Zingaretti, a Otto e mezzo in onda stasera su La7.

Zingaretti: carcere a evasori andra' in testo ad hoc - "Si', sono d'accordo. Dentro una strategia che mette in campo anche altre misure". Cosi' il segretario Pd, Nicola Zingaretti, a proposito del carcere per gli evasori, a Otto e mezzo in onda stasera su La7. "Questa sera e' stato deciso che questa parte sara' tolta dalla riforma e questa discussione si fara' in un provvedimento ad hoc sulla lotta all'evasione", annuncia.

Russiagate: Zingaretti, Servizi solidi. Bene Conte vada a Copasir - "Noi siamo stati i primi a chiedere al presidente Conte di andare al Copasir a riferire. Io sono abbastanza sereno e sicuro della solidita', forza e correttezza dei nostri Servizi. Sono questioni delicate, quindi non possono esserci per troppo tempo troppi 'se'. Quindi e' bene che Conte vada al Copasir". Cosi' il segretario Pd, Nicola Zingaretti, a Otto e mezzo in onda stasera su La7, rispondendo a una domanda sul Russiagate e sul ruolo del presidente del Consiglio.