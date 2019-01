Pd, Martina: "Abrogare il Dl Salvini. Referendum, al lavoro sul testo"

"Per quel che mi riguarda quel decreto va abrogato. E lo strumento referendario è assolutamente praticabile". Maurizio Martina, candidato alla segreteria del Partito Democratico, intervistato da Affaritaliani.it, rilancia il referendum abrogativo del Decreto Sicurezza fortemente voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini e dalla Lega.

"Tra l'altro - spiega Martina - un sacco di associazioni e di realtà che stanno lavorando sul tema si pongono esattamente la stessa questione. Per cui, dal mio punto di vista, la proposta del referendum abrogativo è sul tavolo. Tanto più dopo quello che sta avvenendo a Castelnuovo di Porto, come abbiamo visto in queste ore. Stiamo lavorando al quesito e al testo del referendum", annuncia il candidato alla guida del Pd.

La proposta del referendum abrogativo andrà avanti qualora diventasse segretario o in caso? "Non è un'iniziativa personale", risponde Martina. "Si rivolge a tutto il Pd ed è legata a come noi possiamo dare battaglia verso dei provvedimenti che riteniamo sbagliati. Per me vale prima della candidatura e dopo. Secondo me l'abrogazione di queste norme è una necessità per l'Italia, a prescindere dalle primarie del Pd".