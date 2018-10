Pd, Martina: ""Avversari fuori dal Pd. Restiamo uniti. Primarie a febbraio"

"I primi di febbraio ci saranno le primarie e dopo il Forum partirà il percorso che ci porterà all'appuntamento dei gazebo". Lo ha annunciato il segretario del Pd Maurizio Martina, parlando all'Ex Dogana di Roma dove ha preso il via "Piazza grande", la due giorni voluta da Nicola Zingaretti candidato alla segreteria del Pd.

"La nostra idea - ha detto anche Martina- non è la distruzione dell'Europa e dell'Euro che hanno in testa Di Maio e Salvini. Io penso che la strategia è chiara: vogliono usare l'Italia per far saltare l'euro, per fare saltare l'Europa, per fare saltare l'unico progetto di pace e di coesione che abbiamo e che va sicuramente cambiato, migliorato ma che noi non possiamo abbandonare. Giocano con questo tema perché vogliono soffiare sl fuoco delle paure anziché risolverle".

"Succede - ha aggiunto ancora il segretario dem- anche in questi giorni, guardate il caso di Lodi, di questi bambini discriminati nelle mense scolastiche" ha detto. Anche li persone utilizzate per fare propaganda. Io penso che ci sia una battaglia fuori di noi da condurre ed ecco perché sono qui a chiedere a queste persone di ricordarsi che il nostro avversario sta fuori di noi, è questa destra pericolosa e noi dobbiamo unirci e aprirci".