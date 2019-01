Pd, Martina contro Renzi. L'ex premier tifa per Giachetti

Perché Maurizio Martina è stato il primo a prendere le distanze dalla cena organizzata a Roma dall'associazione "Fino a prova contraria" e alla quale dovrebbero partecipare sia Matteo Salvini sia alcuni esponenti renziani come Maria Elena Boschi e Francesco Bonifazi e l'imprenditore Marco Carrai? Il punto non è tanto politico ma riguarda, dietro le quinte, la partita per la leadership del Partito Democratico e la sfida delle primarie. L'ex ministro dell'Agricoltura e candidato segretario ha affermato: "È un evento benefico che non va caricato di un significato particolare sul piano politico", sottolineando però che "noi siamo seccamente alternativi (a Salvini, ndr). Quel modo di concepire la rappresentanza nelle istituzioni va sconfitto, fosse per me gli presenterei una mozione di sfiducia al giorno. Voglio batterlo perché non credo si governi così". Martina quindi prende nettamente le distanze da qualsiasi tipo di dialogo con il leader leghista ma le sue parole, tempestive e pesanti contro il 'giglio magico', vengono lette nel Pd alla luce del forte scontro in atto tra Martina e Matteo Renzi. Tutto nasce, come ha anticipato domenica Affaritaliani.it (clicca qui per leggere), dal voto nel circolo di Rignano sull'Arno, paese dell'ex presidente del Consiglio, dove, sorprendentemente, a vincere nettamente è stato Giachetti (83 voti su 100) battendo nettamente Martina fermo a quota 10.



Nell'entuorage dell'ex ministro dell'Agricoltura sono ormai convinti che Renzi stia facendo di tutto per tirare la volata al duo Giachetti-Ascani con l'obiettivo che siano loro ad arrivare terzi nella sfida dei circoli, e non Francesco Boccia, in modo che alle primarie popolari la sfida a tre sia Zingaretti-Martina-Giachetti. E non a caso guardando le pagine Facebook che furono il fulcro delle campagne di Renzi si scopre che sono tutte schierate con la coppia Giachetti-Ascani. Ad esempio 'Matteo Renzi news', che piace a più di 105mila persone. Attivissime nel pubblicare i contenuti della campagna congressuale di Giachetti e Ascani ci sono anche 'W IL PD' (oltre 50mila like) o gruppi come 'Matteo Renzi insieme al Pd' (22mila like), 'Informazione libera con Renzi e il Pd' (13mila like), 'Gioia e Rivoluzione' (19mila like), 'P-Davvero, Riformisti con Matteo Renzi' (16mila like), 'Matteo Renzi presidente', 'Ritorno al futuro' e 'Il popolo del Sì'. Insomma, uno schieramente renziano sul web molto forte e in campo per sostenere Giachetti-Ascani e non Martina. In molti poi si chiedono quali siano i motivi alla base della mossa dell'ex premier. C'è chi sostiene che voglia soltanto creare confusione e chi pensa che con Giachetti forte possa comunque contare anche con il nuovo segretario. Fatto sta che i rapporti tra Martina e Renzi sono davvero tesissimi.