Pd, Martina pronto a dimettersi per dare ll via al congresso

Maurizio Martina è vicino all'addio alla segreteria del Pd. Stando ai rumors che circolano in queste ore potrebbe farlo già la prossima settimana, dopo la manifestazione nazionale "contro il governo della paura" che si svolgerà in Piazza del Popolo domenica 30 settembre. O comunque le dimissioni dovrebbero arrivare a ridosso della conferenza programmatica del Pd a Milano a fine ottobre. Al di là dei tempi, è sempre più vicino dunque un nuovo congresso del Pd. Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti è pronto (l'ex premier Paolo Gentiloni guarderebbe con favore alla candidatura), ma sul fronte renziano si profila la candidatura a segretario di Graziano Delrio.

Matteo Renzi è in pressing sull'ex ministro delle Infrastrutture, ora capogruppo del Pd alla Camera per convincerlo a scendere in campo nelle primarie che dovrebbero svolgersi all'inizio del 2019. Sino a d oggi Delrio ha resistito, ma presto potrebbe convincersi a scendere in campo.

Attenzione poi anche all'ex ministro per i Beni Culturali Dario Franceschini.