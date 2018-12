Pd, Martina: "Renzi? Né nostalgie né cesure. Penso a una donna presidente Dem"

"Non si costruisce una prospettiva ne' sulla nostalgia ne' sulla cesura, voglio prendere il buono di quello che e' stato fatto". Lo ha detto il candidato alla guida del Pd, Maurizio Martina, a In Mezz'ora in piu', su Rai 3. "La questione fondamentale che non abbiamo capito e' che mentre il Paese riprendeva a crescere, crescevano le diseguaglianze", ha aggiunto. "Guardando i dati Censis di qualche giorno fa, quando in Italia l'aumento annuo dei salari e' del 1,4 per cento a fronte di una Francia che cresce del 20, dico che il lavoro sottopagato andava preso piu' seriamente", ha aggiunto Martina.

Pd: Martina, se io segretario una donna alla presidenza del partito

"Il tema di come interpretare una nuova politica di genere e' una delle grandi questioni del congresso Pd. Per il mio Pd per esempio penso a una donna alla presidenza". Lo ha detto Maurizio Martina a In Mezz'ora in piu', su rai 3.

Pd: Martina, Renzi candidato? Lui nega, sto a sue parole

"Renzi ha negato una uscita e mi pare che stia negando la possibilita' di una ricandidatura. Io sto alle parole di Renzi. Considererei un errore qualsiasi divisione del nostro campo di fronte a questa destra". Lo ha detto il candidato alla guida del Pd, Maurizio Martina, a In Mezz'ora in piu', su Rai 3.