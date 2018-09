Pd, Maurizio Martina: "Primarie a gennaio"

Primarie il prossimo gennaio. A dirlo il segretario del Pd Maurizio Martina a margine di un'iniziativa a Genova. "Il nostro percorso, che è già avviato - ha detto -, vedrà nei prossimi passi la manifestazione del 30 settembre in piazza del Popolo a Roma, a fine ottobre il forum per l'Italia a Milano e le primarie il prossimo gennaio".

"Più che discutere di rinvii del congresso noi dobbiamo lavorare - aggiunge in riferimento alla proposta del presidente del partito Matteo Orfini -. Altro che scioglimento del Pd, altro che rinvio del congresso, dobbiamo fare tutti insieme un passo in avanti per costruire il nostro futuro nel segno della giustizia sociale e della solidarietà".