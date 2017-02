Pd, minoranza spaccata. Bersani: "Nuovo Ulivo anti Renzi". D'Alema lo boccia

SPACCATURA NELLA MINORANZA DEL PD. D'ALEMA BACCHETTA BERSANI: "MA QUALE SCISSIONE, FACCIAMO IL CONGRESSO"

"Non voglio formare nuovi partiti. Ho chiesto il congresso del Pd e se non ci sara' una discussione democratica nel partito ognuno, inevitabilmente, si sentira' libero di fare altre cose". Lo ha detto Massimo D'Alema, a Cagliari per partecipare al V Meeting nazionale delle politiche del Mediterraneo. "Non mi sono mai riferito alla fondazione di partiti - ha aggiunto l'ex premier - e ho sempre parlato di movimento per la rinascita del centrosinistra, un po' nei termini in cui Bersani ha sviluppato la sua intervista all'Huffington Post". "Quindi non esiste da parte mia la volonta' di fondare alcun partito ma mi piacerebbe di poter discutere democraticamente nel mio partito. Ma questo purtroppo non ci viene consentito", ha detto ancora D'Alema.

BERSANI MINACCIA RENZI: "FAREMO UN NUOVO ULIVO"

"Non incontro Renzi, io parlo in pubblico. E mi piacerebbe farlo nel Pd, dove e' preoccupante il restringimento degli spazi democratici. Se Renzi forza, rifiutando il Congresso e una qualunque altra forma di confronto e di contendibilita' della linea politica e della leadership per andare al voto, e' finito il Pd. E non nasce la cosa 3 di D'Alema, di Bersani o di altri, ma un soggetto ulivista, largo plurale, democratico". Lo afferma Pierluigi Bersani, in una intervista all'Huffington Post.

BERSANI PAVENTA LA SCISSIONE PD

Per Bersani il congresso va fatto "subito per discutere come andare al voto. Nel Pd si e' aperta una enorme questione democratica. Abbiamo perso Roma, Torino, le amministrative, e si e' detto 'avanti cosi''. E' arrivata una botta al referendum e si e' detto 'avanti cosi''. La Corte fa saltare l'Italicum e si dice 'avanti cosi''. Avanti cosi'. Come si puo' pretendere che chi non e' stato d'accordo su scuola, lavoro, eccetera, possa andare a fare in giro i comizi dicendo, votateci che non e' successo niente? Direi che dobbiamo parlare di una cosetta che si chiama Italia, o no?".

Sta dicendo che se tira dritto la scissione la sta facendo Renzi? "Il concetto e' questo - risponde Bersani - anche se io lavoro per evitarla. E aggiungo: in quel caso estremo non si aspettino, lo dico agli osservatori, che semplicemente avvenga qualcosa che assomigli a una rottura tra Margherita e Ds. Otto anni non son passati invano e l'idea del Pd risorgerebbe dalla ceneri, perche' e' una idea buona. Un Pd a servizio di un'area larga, ulivista, plurale, puo' essere tradito: ma viene fuori da un'altra parte. Non nascerebbe, nel caso estremo, la Cosa 3 di Bersani e D'Alema, ma un soggetto largo, plurale, ulivista. In grado di interpretare quel pezzo di popolo che ha lasciato il Pd e la fase nuova che si e' aperta". Sui vitalizi Bersani afferma: "Renzi non puo' insultare il Parlamento. I vitalizi non ci sono piu' dal 2012 e ci sono qui dentro deputati 30enni che non sono qui ad aspettare i 65 anni per avere qualche euro di contributi. Non so se siano bersaniani o renziani: oggi ne ho visto qualcuno che piangeva. Gente onesta, perbene, che fa la politica perche' ci crede. Perche' non si vive di solo pane. Il rispetto conta".