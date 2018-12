Pd, nascono i comitati per Boccia: "Liberiamo il partito dagli apparati"

Dopo Bologna e Modena nelle ultime ore anche a Cremona e Cesena sono nati i comitati di #aporteaperte in sostegno alla candidatura a segretario nazionale PD di Francesco Boccia. "Ho deciso di iscrivermi al Partito Democratico - scrive in una nota Paolo Carletti, consigliere comunale, che, insieme ad un gruppo di amici, è promotore del comitato #aporteaperte di Cremona - e sostenere la candidatura a segretario di Francesco Boccia. Le altre 3 alternative sono di apparato; Martina, Minniti e Zingaretti rappresentano la continuità di un processo che ci ha portato alla deriva. Se il PD vuole essere, deve darsi una classe dirigente che rappresenti un nuovo corso. In netta discontinuità con il recente passato".

Anche da Cesena il messaggio dal comitato #aporteaperte è chiaro: "A chi dice che dobbiamo andare oltre il Pd - scrive Alessandro Pilotti - rispondo che dobbiamo ricostruire un partito di massa che rompa l’isolamento in cui si trova. Dobbiamo aprirci e far tornare nel PD i tanti che sono andati via. Per chi come me, dopo anni di militanza, aveva lasciato ogni incarico di fronte ad un Pd ripiegato su se stesso è giunto il momento di rimettersi in gioco insieme a Francesco Boccia, e invito tutti coloro che si sono allontanati a partecipare alla campagna di iscrizioni on line dal 3 al 21 dicembre".