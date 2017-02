Pd, Orfini reggente fino al congresso. Ultimo tentativo per evitare la rottura

Matteo Orfini reggerà il Pd fino al congresso

Renzi non sarà il segretario reggente del Pd in vista del congresso, ipotesi che circolava con insistenza dopo la direzione di lunedì. Toccherà quasi certamente al presidente Matteo Orfini, punto di riferimento della corrente dei "Giovani turchi", comunque fedelissimo del leader, come scrive Repubblica. Ed è questo un primo segnale di disponibilità inviato alla minoranza interna. La partita con Bersani, Speranza e gli altri non è chiusa e Renzi sta cercando di salvare il salvabile.

Pd: Orfini, ora non si torna indietro assise in 2 mesi e poi voto

"Io continuo a pensare che si debba arrivare ad elezioni il prima possibile, dopo aver varato una riforma elettorale".

Orfini reggerà il Pd sino al congresso: "la scissione del Pd va bandita"

Quanto all'ipotesi di una corsa di Andrea Orlando "Sarebbe incomprensibile se diventasse il candidato di Bersani e D'Alema". Cosi' in una intervista a 'La Repubblica, il Il presidente dem, Matteo Orfini. Circa l'ipotesi scissione "penso che la scissione vada bandita dal nostro vocabolario. Non va evocata, ne' agitata. Tutti amiamo il Pd. Magari non siamo d'accordo sulle ricette, ma senza questo partito il Paese e' piu' debole". "In questi mesi ho provato a svolgere la funzione di presidente del Pd tenendo conto piu' delle richieste che venivano dalla minoranza che dalla maggioranza. A dicembre ho lavorato per evitare il congresso, come chiedeva la sinistra. Dopo hanno reclamato un momento di contendibilita', in caso di elezioni anticipate, ed ho proposto la strada delle primarie. Poi non andavano piu' bene neanche quelle, perche' senza il congresso minacciavano la scissione: perfetto. E adesso e' il congresso, prima richiesto, che porterebbe alla scissione. Tutto questo dimostra solo che abbiamo un gran bisogno di discutere".

Orfini reggerà il Pd fino al congresso: "il congresso serve per discutere insieme al nostro popolo"

Secondo Orfini "Se non sciogliamo subito alcuni nodi, rischiamo la paralisi nostra e del Paese. Il congresso serve a discutere non solo tra noi dirigenti, ma a farlo insieme al nostro popolo, che non vuole scissioni e che sapra' indicarci il modo per continuare a stare insieme. Non saranno certo le regole il problema, dato che abbiamo proposto di utilizzare quelle scritte da Epifani quando era segretario, nel 2013. Cosi' riusciremo anche ad avere una guida gia' operativa per le amministrative di primavera".

Orfini reggerà il Pd fino al congresso: la conferenza programmatica prima del congresso

Quanto alla proposta di una conferenza programmatica prima del congresso "facendo una conferenza per arrivare a una piattaforma omogenea del Pd andremmo incontro proprio al pericolo che Orlando vorrebbe evitare: le primarie, infatti, diventerebbero soltanto una fiera delle vanita'. Come lo scegliamo a quel punto il leader, in base a chi viene meglio in tv? A chi e' piu' bello, oppure a chi e' piu' simpatico? Servono invece opzioni programmatiche distinte sulle quali far decidere i nostri elettori".

Secondo Orfini "il governo Gentiloni, come quello Renzi, rischia di indebolirsi proprio a causa delle fibrillazioni da 'congresso permanente' del Pd. Se sciogliamo i nodi, invece, il governo sara' piu' forte. E poi non c'e' nesso tra il congresso e la durata dell'esecutivo".