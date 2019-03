Pd: Orfini, Serracchiani... Tutti i piddini (di Martina) che non vedremo più

Se il risultato di Roberto Giachetti alle primarie del Pd è stata soddisfacente, visti i sondaggi, il vero sconfitto è Maurizio Martina. L'ex ministro delle Politiche Agricole puntava a fermare Zingaretti e non farlo arrivare al 50%. Risultato: ha preso un terzo dei voti del Governatore del Lazio. Ma, ironia della sorte, la stragrande maggioranza dei parlamentari del Partito Democratico si era schierato proprio con Martina. Tra i big ci sono il presidente uscente Matteo Orfini, che certamente perderà la poltrona, Graziano Delrio, ex ministro e capogruppo alla Camera, Matteo Richetti, l'ex presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, Tommaso Nannicini, Emanuele Fiano, il sindaco di Firenze Dario Nardella e il presidente della Campania Enzo De Luca. Ecco l'elenco di deputati e senatori dem sconfitti che, probabilmente, non cedremo più in televisione...

I renziani che hanno sottoscritto la mozione Martina sono stati ben 84: Alfieri Alessandro, Bazoli Alfredo, Bini Caterina, Biti Caterina, Bonafè Simona, Bonomo Francesca, Borghi Enrico, Buratti Umberto, Cantini Laura, Cardinale Daniela, Carè Nicola, Ceccanti Stefano, Ciampi Lucia, Collina Stefano, Comincini Eugenio, Critelli Francesco, Cucca Giuseppe, D’Alessandro Camillo, Dal Moro Gian Pietro, D’Alfonso Luciano, Danti Nicola, De Castro Paolo, De Filippo Vito, De Menech Roger.

Ma non finisce qui, ci sono anche: De Monte Isabella, Del Barba Mauro, Di Maio Marco, Faraone Davide, Ferrandino Giuseppe, Ferrari Alan, Ferrazzi Andrea, Fiano Emanuele, Fragomeli Gian Mario, Fregolent Silvia, Gadda Maria Chiara, Garavini Laura, Gariglio Davide, Giacobbe Francesco, Giacomelli Antonello, Grimani Leonardo, Guerini Lorenzo, Lacarra Marco, Laus Mauro, Lotti Luca, Magorno Ernesto, Malpezzi Simona, Manca Gavino, Marcucci Andrea, Margiotta Salvatore, Miceli Carmelo, Migliore Gennaro, Mor Mattia, Morani Alessia, Moretto Sara, Morgano Luigi, Morgoni Mario, Mura Romina, Nardi Martina, Navarra Pietro, Noja Lisa, Paita Raffaella, Parrini Dario, Patriarca Edoardo, Pezzopane Stefania, Piccoli Nardelli Flavia, Picierno Pina, Prestipino Patrizia, Romano Andrea, Rosato Ettore, Rossi Andrea, Rotta Alessia, Sbrollini Daniela, Schirò Angela, Sensi Filippo, Siani Paolo, Stefano Dario, Sudano Valeria, Taricco Mino, Topo Raffaele, Ungaro Massimo, Vattuone Vito, Vazio Franco, Viscomi Antonio, Zan Alessandro.

A questi si aggiungono 25 parlamentari che fanno riferimento allo stesso Martina, a Graziano Delrio e Matteo Orfini e che avevano già aderito alla mozione. Matteo Richetti, innanzitutto, che con Martina sta promuovendo un ticket. Ma anche Debora Serracchiani, ex-franceschiniana, e poi Carla Cantone, Giuditta Pini, Chiara Gribaudo, Andrea De Maria (cuperliano) e Matteo Mauri mentre al Senato ci sono Tommaso Nannicini (già con Renzi a Palazzo Chigi), Francesco Verducci, Valeria Valente, Roberto Rampi. Tanti poi i sindaci a partire da quello di Firenze, Dario Nardella. Tra i presidenti di regione, c’è Enzo De Luca il cui sostegno ha contribuito alla vittoria di Martina nei congressi di circolo in Campania.