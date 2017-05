Pd, Orlando: "Mai col centrodestra". E lancia un appello a Giuliano Pisapia

L.elettorale: Orlando, referendum Pd su future coalizioni

Con una legge elettorale sul modello tedesco "il Paese rischia l'ingovernabilita' dopo il voto". Lo ha ribadito il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, nel corso di una conferenza stampa alla Camera, chiedendo "un referendum" interno al Pd sulle alleanze post voto.

Orlando definisce "innaturale" un eventuale "coalizione con la destra" di Berlusconi, "non perche' si debba demonizzare il dialogo tra forze politiche, ma perche' per rispondere alla crisi" che investe il Paese "servono proposte programmatiche omogenee", E una coalizione con "con i neocentristi non avrebbe questa forza. Non riteniamo che che al populismo si debba rispondere con una coalizione di responsabili", perche' "e' un eufenismo: 'responsabili' e' un termine che di fatto nasconde l'establishment". Ecco quindi la necessita' di "dare corso a quanto prevede lo statuto del partito, a quelle regole che permettono il referendum tra gli iscritti. Il tema della coalizione di governo e' un tema che dovra' coinvolgere tutto il partito.

Pd: Orlando a Pisapia, appello per ricostruire centrosinistra

"La nostra battaglia interna al Pd e' tutt'uno con la ricostruzione del centrosinistra. Rivolgiamo quindi un appello per costruire la colazione a tutte le forze che si richiamano al centrosinistra. Noi abbiamo voluto il Pd per ricomporre il centrosinistra, non per distruggerlo", e lo "sbarramento del 5% rischia di essere un danno collaterale", ha aggiunto il ministro.

"Chiediamo a tutti coloro che intendono seguire questa linea di unirci, a cominciare da Campo Progressista di Pisapia. La nostra speranza e' che si uniscano anche coloro che hanno condiviso con noi l'ambizione di costruire di un Pd in una grande forza per cambiare il Paese combattendo le ingiustizie", ha aggiunto Orlando. "Chiederemo ai nostri iscritti e ai nostri militanti di esprimersi in una discussione che sia la piu' larga e aperta possibile". "Faremo una battaglia politica leale e chiara ma nel rispetto delle regole. Stiamo decidendo dell'assetto politico dei prossimi anni e del profilo che assumera' il Pd nei prossimi anni. E questo - ha concluso Orlando - riguarda tutto il popolo del centrosinistra, non solo gli iscritti e gli elettori Dem".