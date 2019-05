Pd partito dei radical chic col Rolex e... 13 lezioni che arrivano dalle urne

Di Roberto Preatoni

I dati delle elezioni di ieri ci insegnano un po' di cose.

1) Gli exit poll valgono come la carta del cesso, ma questo lo avevamo già capito quando Berlusconi perse le regionali, inizialmente vinte nei sondaggi, causando il suicidio in diretta di Emilio Fede, ricordate?

2) Zingaretti è in realtà il clone pazzo del commissario Montalbano, ieri sera nelle interviste diceva che grazie al PD, le destre hanno perso in Europa. Poi lo hanno legato stretto e portato via. Nei tortellini gli hanno trovato il prezzemolo, quello buono, quello magico.

3) In Italia vincono i sovranisti, in Francia vincono i sovranisti, in UK vincono i sovranisti, in Polonia vincono i sovranisti etc. etc. Direi che il messaggio sia chiaro.

4) Vi ricordate i sinistri che dicevano che in UK la vittoria dei sovranisti al referendum della Brexit fu uno sbaglio, frutto dell'ignoranza etc?

Hanno rotto poi il cazzo in tutti i modi per rifare il referendum, come si fa solo in Cina, URSS o nelle repubbliche delle banane. Orbene, il referendum per la Brexit vero e proprio non è stato rifatto, però il papà della Brexit Nigel Farage ha vinto le europee con un partito politico nato poco prima delle elezioni che si chiama Brexit Party, anche in questo caso tutto chiaro direi.

5) Visti i risultati, abbiamo finalmente capito chi sono veramente gli analfabeti funzonali, quelli che non capiscono mai un cazzo, al limite dell'ignoranza. Il loro simbolo politico riporta una P ed una D.

6) Abbiamo finalmente capito che la teoria dei radical chic col rolex al polso pro zingari ed immigrati è corretta: il PD è il primo partito a Milano con il 35%! Attenzione però, solo dentro la prima cerchia, come si esce dalla prima cerchia vince la Lega. Quindi se abiti in piazza Duomo o se casa tua vale dai 6.000 ai 15.000€/mq allora ti vanno bene i barconi, tanto la rogna poi se la gratta il popolo bue.

7) La Bonino, quella cornacchia gracchiante è finalmente morta (politicamente). E con lei la sua Più Europa.

8) Giggino sa che ora sono cazzi.

9) l'Ondata Fascista, con lo zerovirgola di Casapound è stata in realtà una goccia di pioggia.

10) Il ritorno del fascismo, i selfie ed il crocifisso di Salvini, i migranti, gli zingari ovvero i punti principali della propaganda e dei programmi piddini sono stati la garanzia della vittoria della Lega.

11) La Meloni si conferma la persona intelligente che ho sempre pensato che fosse e giustamente è stata premiata con il 100% in più dei voti che i sondaggi le attribuivano prima delle elezioni.

12) Stamattina Giggino va da Salvini, gli volta le spalle, si cala i pantaloni, si piega a 90 gradi, con le mani apre le chiappe e lo invita a stuprarlo ripetutamente, dicendo che sarà la sua schiava dolce ed obbediente. Questo perchè stanotte qualcuno gli ha ricordato che c'è il vincolo del secondo mandato quindi in caso di caduta del governo lui dovrebbe salutare il Parlamento, per sempre.

13) Macron si è attaccato alla tetta di Brigitte per la poppata mattutina con i tappi nelle orecchie, per non sentire i commenti poltici.

Riassumendo: Salvini ha stracciato tutti, post comunisti, immigrazionisti, sostenitori del valore della cultura rom, ma sopratutto la Curia, che ha dimostrato di avere i piedi non ancorati al suolo esattamente come i sinistri.

Ed io cosa auspico dopo queste elezioni? Auspico la caduta del governo, elezioni anticipate, un nuovo governo con Salvini premier e la Meloni come Ministro dell'Interno perchè è l'unica sino ad oggi ad aver detto di voler istituire un blocco navale a ridosso delle coste libiche. Come fece la sinistra con gli albanesi, per inciso.

PS: ma Giggino dov'è? Qualcuno lo ha visto o sentito? Chiamate gli assistenti sociali!