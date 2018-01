Pd: Pietro Grasso, Eugenio Scalfari e Santoro e il 'complesso dei migliori'

Pietro Grasso, 73 anni, che si rifiuta di sganciare, come tutti i parlamentari del Pd, i soldi al partito, che lo nominò senatore? Riaffiora il "complesso dei migliori", su cui il prof. Luca Ricolfi, 68 anni vergò un bel saggio. E si intravede l'eloquio, in romanesco, del grande Albertone Sordi (1920-2003), magistrale interprete del marchese Onofrio del Grillo (1714-1787), nel filmone, diretto da Mario Monicelli (1915-2010) : "Io sò io e voi nun siete un c.".

Allo scopo di ridurre la siderale distanza, che separa i progressisti dal comune sentire, sono scesi in campo, anzi in video, personaggi, notoriamente umili, tutt'altro che antipatici. Ci riferiamo a Eugenio Scalfari, 94 anni, che, su Rai3, è stato intervistato, con domande incalzanti e aggressive, da donna Bianca Berlinguer, 58 anni, mai altezzosa.

E giovedì è ricomparso, sempre sull'ex "tele Kabul", Michele "Sant'oro", 67 anni, conduttore alla mano, obiettivo, che non ha mai manipolato l'informazione in funzione dell'interesse di parte. O no ?

La discesa di questi big, amati e sempre... Ingroiati, con entusiasmo, dagli elettori, contribuirà ad archiviare il divorzio tra la sinistra e il popolo e a determinare la meritata batosta dei "principali esponenti dello schieramento avversario", quegli infami populisti, che Veltroni, 63 anni, con giustificato disprezzo, non si abbassava, nel 2008, neppure a nominare...

E non le urne, ma il destino, cinico e baro, premiò...l'eterno "rieccolo", Berlusconi, 81 anni