Pd, primarie confermate il 3 marzo. Ok della Direzione al regolamento

La direzione del Pd ha approvato il regolamento per il congresso del Pd: nessun voto contrario e 4 astenuti. Fissata la data per le primarie domenica 3 marzo 2019. Confermato dunque il calendario congressuale: termine ultimo per la presentazione delle candidature il 12 dicembre.



La convenzione nazionale, cioè l'appuntamento che conclude la prima fase del congresso riservata agli iscritti, si terrà invece il 2 febbraio.