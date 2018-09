Pd, "quattro gatti" in piazza per Matteo Orfini: gli sfottò della rete

Il Presidente del Pd Matteo Orfini si presenta in Piazza Bologna a Roma per un incontro con simpatizzanti, elettori e cittadini ma l'esito dell'iniziativa è più che disastroso.

La foto che immortala l'evento, e che ha fatto il giro della rete, parla chiarissimo: i presenti sono una decina e niente più, e la piazza vuota tutt'attorno trasmette uno straniante senso di desolazione.

Ovviamente, sui social network, gli sfottò non si sono fatti attendere e il "bagno di folla" di Orfini è stato definito ironicamente "assemblea di condominio", "un mezzo presepe, mancano il bue e l'asinello", "un cabaret". "Alla recita del rosario da bambina eravamo di più" commenta uno, "eravamo quattro amici al bar" ribatte l'altro; e ancora: siamo rimasti in tre, tre briganti e tre somari", "un teatrino di marionette", "si sono portati la sedia da casa?" domanda un utente, "di solito c'è più gente in coda per gli esami del sangue" scherza un buontempone, "solo i parenti stretti hanno il coraggio di andarli ad ascoltare"... e così via.

Ovviamente questi sono i commenti pubblicabili, vista la marea di insulti e ingiurie scatenatisi a corredo della foto. Dopo i tanti flop estivi delle feste de l'Unità in giro per l'Italia e documentati dalle foto e dai video diffusi sui social network, è evidente che neanche l'arrivo dell'autunno aiuti le iniziative di piazza del Pd e sono in molti, in seno al Partito Democratico, a temere il flop della manifestazione del 30 settembre a Roma, posticipata di un giorno per via della concomitanza con il derby Roma-Lazio e già partita dunque con il piede sbagliato. Il deserto tutt'attorno al Presidente Orfini, nella stessa Capitale che dovrebbe ospitare l'evento di sabato prossimo, non fa certo ben sperare...