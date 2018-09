Pd, Renzi attacca Zingaretti: "Sui 5 Stelle è ambiguo"

Per il Congresso "io non sono della partita. Chi voterò lo diro' quando si saprà la data". Lo ha detto Matteo Renzi a Otto e mezzo. "In Toscana ho votato Simona Bonafe'", ha aggiunto il senatore del Pd.

Poi la bocciatura di Nicola Zingaretti: "Non credo vada bene. La posizione Zingaretti verso il M5s e' ambigua. Per me il punto fondamentale e' dire con chiarezza che non possiamo fare un accordo con chi mette in discussione i vaccini. Ma se vincerà Zingaretti non farò quello che hanno fatto a me, il fuoco amico"