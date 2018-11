"Non saro' mai ilcapo di una corrente, ne' di nessuna area. Non mi ritengo chi puo' rappresentare la parte di un partito, che per me e' un mezzo e non un fine. Non sono cresciuto col sogno della 'Ditta', invece una parte diloro ha considerato prioritario riprendersi la 'Ditta' pur perdendosi il Paese". Lo ha detto Matteo Renzi nell'intervento di chiusura della convention di Salsomaggiore.