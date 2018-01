Pd, Renzi lancia il "salario minimo legale"

"Il salario minimo legale e' la nostra proposta per la campagna elettorale", dice Matteo Renzi al Tg3. "Mettere piu' soldi nelle buste paga. Lo abbiamo fatto con gli 80 euro, dobbiamo farlo con la nostra proposta per la campagna elettorale: il salario minimo legale", dice Matteo Renzi. Soltanto cosi', aggiunge, "i nostri figli potranno avere un futuro piu' roseo".

Lavoro, Renzi: Un mln posti in più risultato incredibile ma non sufficiente

"Da quando il Pd è al governo, da 22 milioni di posti di lavoro siamo passati a 23, guadagnando un milione di posti in più: un risultato incredibile". Così il segretario del Pd, Matteo Renzi, intervistato dal Tg3, commentando i dati Istat. Renzi aggiunge però che questo risultato "non è sufficiente, perché solo il 53% dei posti è a tempo indeterminato. Ora preoccupiamoci, oltre che della quantità di posti, anche della qualità, precoupiamoci di mettere più soldi in busta paga".

Rai, Renzi: Abolizione canone vale 1 mld e mezzo, promesse destra valgono 200 mld

"La questione del canone Rai vale al massimo un miliardo e mezzo di euro, le promesse della destra tutte insieme valgono 200 miliardi". Così il segretario del Pd, Matteo Renzi, intervistato dal Tg3. "Per anni - ha aggiunto - tutti hanno aumentato il costo del canone, se iniziamo a pagarlo tutti lo paghiamo meno. Mi piacerebbe che la battaglia all'evasione fiscale fosse prioritaria in campagna elettorale".

"Noi non dobbiamo preoccuparci degli altri. Basta con la politica che attacca gli avversari: parliamo di noi. Abbiamo la squadra più forte e credibile". Lo dice Matteo Renzi al Tg3 a chi gli chiede quale ritenga sia l'avversario più temibile per il Pd.