Pd, "Renzi non è finito. Occhio che dopo le elezioni europee...". Intervista

Considerando quanto accaduto nelle ultime settimane, tra manovra economica e giustizia, chi comanda davvero nel governo del Cambiamento?

"Salvini, mi pare evidente".

Perché?

"E' la verità, molto semplice. Penso che lo sappiano tutti".

E come mai Di Maio permette che comandi Salvini?

"Perché non ha alternative. Se cade questo governo viene meno lui, anche se non vengono meno i 5 Stelle. Scomparirebbe dalla faccia della Terra".

E il ministro dell'Economia?

"Tria è una persona messa lì da Mattarella e risponde al Quirinale. Non è stato scelto dai due vicepremier, a differenza del presidente del Consiglio che nasce da un compromesso tra Salvini e Di Maio perché nessuno dei due poteva andare a Palazzo Chigi".

Qual ruolo sta giocando Tria?

"La sua è una parte difficile da recitare. E' al ministero dell'Economia per corrispondere alle esigenze del Colle e non rappresenta le due forze politiche di maggioranza".

Forza Italia è destinata a scomparire?

"Finché c'è Berlusconi il suo 7-8% lo prenderà sempre, una percentuale buona e importante per formare qualsiasi governo. Se non ci fosse Berlusconi, a cui auguro di vivere fino a 1.000 anni, Forza Italia scomparirebbe".

E il suo Pd?

"Mi prende in giro? Il mio Pd? Io sono stato iscritto un mese al Pd, poi ho capito subito come sarebbe andata a finire, cosa ho detto e scritto tante volte".

Però anche se non è iscritto voterà alle primarie...

"Andrò a votare, se ci sono. E al momento voterò Zingaretti".

Perché?

"E' l'unico che non ha perso elezioni e non è stato al governo. Mi pare il solo che possa provare a ricucire, anche se parliamo del meno peggio. Ma visto quelli che ci sono in campo finora, voterò Zingaretti".

Cambia qualcosa se scende in campo Minniti?

"Non credo proprio. Anche se non è contento, scenderebbe in campo con l'idea di essere la continuità di Renzi, almeno nell'elettorato. Potrebbe anche vincere le primarie, ma poi dove va?".

La carriera politica di Renzi è finita?

"No, affatto. E' giovane e con una grande volontà di comandare e decidere. Vedrà come finiscono le Europee e se esplode definitivamente il Partito Democratico, poi si organizzerà inventandosi sicuramente qualcosa di nuovo".

Se domenica ci fossero le elezioni europee, come finirebbero?

"Lega 30%, M5S 25, Pd 15, Forza Italia 7-8, Fdi-sovranisti 3-4, sinistra alternativa 3-4".