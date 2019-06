Pd, Renzi: "Non faccio nuovo partito, resto con amministratori, veri leader"

"Lo spazio politico per un nuovo partito c'è stato almeno due volte. Dopo la sconfitta alle primarie del 2012, e dopo la vittoria alle Europee nel 2014. Oggi io penso che le condizioni non ci siano. Molti dicono che serva una forza di centro accanto al Pd. Carlo Calenda s'è offerto di costruirla. Legittimo, ma non fa per me. Se decidi di fare un partito non chiedi il permesso, se vuoi far la rivoluzione non metti la cintura. E io non mi metto a rifare la Margherita, ho lottato per fare il Pd e ora ci resto accanto ai nostri veri leader che sono gli amministratori". Lo afferma Matteo Renzi in un'intervista a 'La Repubblica'.