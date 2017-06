Pd, "Renzi non si allei con Pisapia e Bersani. Governo con Silvio? Cazzata"

Matteo Renzi è arrivato al capolinea?

"Non credo, si arriva al capolinea quando non hai alternative in politica. E non credo che Renzi sia arrivato al capolinea, chi dovrebbe andare al posto suo nel Pd?".

Però Franceschini, Orlando, Prodi... Tutti contro il segretario dopo i ballottaggi...

"Sì, ma nessuno di loro ha un voto".

Solo Renzi li ha?

"Al momento sì, anche se pochi e meno di una volta perché grazie alle colossali cazzate che ha combinato si è un po' rovinato. Però...".

I motivi principali della sconfitta del Pd quali sono? L'immigrazione? Le banche?

"Macché immigrazione, macché banche. Il problema è l'inesistenza del Partito Democratico".

Si può costruire una coalizione con Pisapia e Bersani o Renzi deve andare al voto da solo?

"Se vogliono prendere il 4% possono fare benissimo una coalizione con Pisapia e Bersani, certamente Renzi da solo prende più del 4%".

Quindi lei sconsiglia a Renzi di rimettere in piedi una coalizione di Centrosinistra...

"Ma è evidente. Renzi ha perso la sua grande occasione di fare il Macron. Il giorno dopo che ha conquistato il Partito Democratico avrebbe dovuto dire 'questo è il partito di Renzi', doveva dirlo lui. Aggiungendo ' chi mi ama mi segue e chi non mi ama se ne va'. Avrebbe dovuto giocare alla Macron, si è invece usurato e rottamato con le sue stesse mani andando avanti per tre anni a tentare impossibili mediazioni. Il sottoscritto lo dice da quattro anni che è meglio per tutti, per Bersani, D'Alema e Renzi: separatevi, continuare a fare litigi in casa non ha senso. Sono anni che dico che in Italia c'è la legge sul divorzio, esiste".

Lei crede davvero all'ipotesi di un governo Renzi-Berlusconi?

"Potrebbe essere l'ultima cazzata commessa da Renzi".

Cioè?

"Fa il governo con Berlusconi e alle elezioni successive prende anche lui il 2%".

Il vero rivale di Renzi è Salvini o Grillo?

"Sono tutti rivali di se stessi perché nessuno di loro capisce un cazzo. L'unico che in questa fase ha dimostrato di capire qualcosa è Berlusconi".

E Prodi?

"Poverino... Anche lui è uno di quelli che non è capace di andare in pensione".