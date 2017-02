Pd, Renzi ufficializza le dimissioni da segretario e sfida la minoranza

Assemblea nazionale del Pd all'hotel Parco dei Principi di Roma convocata per aprire il congresso. Sul palco il segretario Matteo Renzi, accanto al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, il presidente del Pd Matteo Orfini, i vicesegretari Lorenzo Guerini e Debora Serracchiani. L'assise si apre con oltre un'ora di ritardo rispetto al previsto per il grande afflusso di delegati. Prima dell'inizio è stato suonato l'inno nazionale.

"Sono arrivate le dimissioni formali del segretario e quindi per statuto si prevede la convocazione dell'assemblea", ha detto il presidente del Pd Matteo Orfini all'inizio dell'assemblea aprendo per due ora la possibilità, prevista da Statuto, di candidarsi alla segreteria con 117 firme dei delegati. Poi un lungo applauso ha accolto l'intervento del segretario Renzi.

"La parola chiave che propongo oggi è: rispetto", dice Matteo Renzi, aprendo i lavori dell'Assemblea dem. "E' una delle parole più belle, richiama al guardarsi intorno, dentro, negli occhi", sottolinea Renzi. "Avere rispetto è una delle prime cose che i genitori insegnano ai figli", osserva Renzi. "Una comunità politica deve scegliere di rispettarsi sempre e praticare il rispetto nei confronti della comunità", sottolinea.

"Il Pd ha perso l'occasione per aprire le finestre e parlare fuori. Ora dico, senza distinzioni: fermiamoci. Fuori da qui ci stanno prendendo per matti", dice Renzi. "La nostra responsabilità è nei confronti del Paese. Adesso basta, non possiamo più discutere al nostro interno. Facciamolo oggi ma dobbiamo rimetterci in cammino".

"C'è una frattura forte nella politica e nella società italiana, c'è un prima e un dopo il 4 dicembre. E io ne sono responsabile: il referendum è stato una botta per tutto il sistema Paese e noi dobbiamo rimettere in moto il Paese". Dopo il referendum del 4 dicembre, aggiunge l'ex premier "è tornata la prima Repubblica ma senza la qualità della prima Repubblica, non riguarda solo il Pd, si stanno scindendo tutti, fratture che il proporzionale fisiologicamente esalta".

"Un partito deve scegliere di rispettarsi sempre e praticare il rispetto verso la comunità di militanti e iscritti che senza chiedere niente passano le serate a organizzare le campagne elettorali e le feste dell'unità e chiedono a noi di rispettarci. In questi mesi il Pd non si è rispettato, ha buttato del tempo, ha bestemmiato il suo tempo, ha perso l'occasione per parlare fuori. Guardiamoci negli occhi rispettandoci e proviamo a capire se esiste lo spazio per immaginare un domani".

"La scissione ha le sue ragioni che la ragione non conosce. La nostra responsabilità è verso il Paese e quelli che stanno fuori. Adesso basta: si discuta oggi ma ci si rimetta in cammino. Non possiamo continuare a stare fermi a discutere al nostro interno", dice all'assemblea Pd, citando Blaise Pascal.

"Non possiamo stare fermi a dire congresso sì, congresso no. Resti agli atti quel che è accaduto in questi due mesi e mezzo. Ho cercato tutti i giorni di raccogliere le proposte degli altri per restare insieme. All'ultima assemblea due amici storici mi hanno preso a male parole per dirmi 'fai un errore'. A quel punto una parte della maggioranza e minoranza ha detto fermiamoci e mi sono fatto carico di non fare il congresso perché pensavo potessimo fare una campagna di ascolto insieme".

"Scissione è una delle parole peggiori, peggio c'è solo la parola ricatto, non è accettabile che si blocchi un partito sulla base dei diktat della minoranza".

"Basta con la discussione e le polemiche sul governo. Faccio un applauso a Gentiloni che è qui, per quello che sta facendo con i ministri. E' impensabile che si trasformi il congresso in un congresso sul governo. Sarebbe un errore allucinante per tutti". Sottolinea Renzi. "Sul governo non ho cambiato idea, mi fa piacere che altri lo abbiano fatto passando dall'appoggio caso per caso all'appoggio fino a fine legislatura. Rispettiamo l'azione del governo e i poteri del presidente della Repubblica".

"Per sistemare questa assurda situazione poteva valere la pena fare un passo indietro, ci ho pensato", spiega Renzi. "Però ci ho pensato sul serio, perchè mai come questi due mesi e mezzo siamo stati laici nelle decisioni, abbiamo ascoltato tutti, ma accettare oggi che si possa dire di no a una candidatura, accettare che possa essere eliminata una persona, sarebbe un ritorno al passato. Noi stiamo insieme per confrontarci", ha aggiunto. "Non accetteremo mai, mai, mai e poi ami che qualcuno ci dica 'tu non vai bene, tu nei sei parte di questa comunita'. avete il diritto di sconfiggerci, non di eliminarci"