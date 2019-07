Pd, salta il segretario siciliano Faraone.Ira renziani. Marcucci: "Gravissimo"

Annullata l'elezione di Davide Faraone a segretario del partito democratico in Sicilia. La decisione e' della commissione nazionale di garanzia dei dem, che ha accolto i ricorsi arrivati dalla mozione Zingaretti rappresentata in Sicilia dall'ex parlamentare Teresa Piccione. La notizia e' confermata da fonti del partito. I ricorsi avanzati dall'area che aveva candidato Piccione si basavano sul ritardi con cui il nuovo segretario avrebbe presentato i nominativi per l'assemblea regionale dem e sul mancato completamento dei quadri del partito da parte del neo segretario. La decisione della commissione nazionale di garanzia dovra' essere ratificata dalla direzione nazionale che, in seguito, dovra' scegliere il nome di un commissario per guidare i dem siciliani.

PD: MARCUCCI, 'GRAVISSIMO ANNULLAMENTO ELEZIONE FARAONE IN SICILIA' - ''La decisione di annullare l'elezione del segretario regionale del Pd siciliano Davide FARAONE è di una gravità senza precedenti. Il diktat della commissione di garanzia è dettato da sole ragioni di corrente. Il segretario Zingaretti intervenga a difesa delle regole''. Lo afferma il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci.