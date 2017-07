Pd, scontro alleanze. Renzi: "Non ne parlo". Franceschini: "Soli perdiamo"

Pd: Renzi, non passero' prossimi mesi a parlare di coalizioni

Rispetto quelli che la pensano diversamente. Io pero' non passero' i prossimi mesi a parlare di coalizioni. Lo ha detto Matteo Renzi in replica al dibattito in direzione Pd.

Ius soli: Renzi, principio di civilta'. Andiamo avanti





Lo ius soli e' un principio di civilta'. Occorre andare avanti. Cosi' Matteo Renzi, durante i lavori della direzione dem.





Pd: Renzi, basta dibattito interno. Pensiamo alle riforme





Il dibattito interno al partito interessa a pochi, gli italiani pensano ai temi concreti. Cosi' Matteo Renzi, durante i lavori della direzione dem. Sulla scuola - ha sottolineato l'ex premier - abbiamo investito 4,7 mld ma noi parliamo di alleanze... Cosi' - ha argomentato Renzi - i cittadini non si accorgono delle cose che abbiamo fatto.





Pd: Renzi, rispondo a elettori non a capicorrente





Io rispondo ai 2 milioni che hanno votato alle primarie e questo vale piu' degli accordi dei capicorrente. Lo avrebbe detto, secondo quanto si apprende, il segretario del Pd, Matteo Renzi nella sua relazione alla direzione del partito.





Pd: Orfini chiede a delegati di non fare tweet





"Eccoci @orfini ha appena chiesto di non fare twitt e post su #direzionePd quindi dovete aspettare il comunicato ufficiale #auguri". Cosi' Cecilia Carmassi, della direzione Pd, riferisce l'appello iniziale del presidente Pd ai delegati alla direzione dem che, per la prima volta da quando Renzi e' segretario, non sara' in streaming.

Pd: Damiano, alleanza con Berlusconi? Innaturale per noi

Una alleanza con Berlusconi? "Penso sia innaturale per noi. Ne va del profilo politico dell'identita'" del Pd. Lo dice arrivando nella sede del partito Cesare Damiano. Il presidente della commissione Lavoro della Camera ed esponente della minoranza dem sottolinea, tra l'altro: "Penso che bisogna smettere di parlare di leader, leader, leader. Parliamo di programmi su cui invitare le forze di sinistra ad un confronto". E' da li' che nascono poi le "coalizioni". All'accusa rivolta alla minoranza di stare con due piedi in due staffe, Damiano replica: "Noi non stiamo con due piedi in due staffe ma con i piedi nel Pd. Ci stiamo perche' vorremo aiutare il Pd a fare il programma di sinistra e una alleanza con il centrosinistra". E ancora, sugli scenari di future alleanze, "se si dovesse arrivare ad un bivio" e scegliere tra Berlusconi e Pisapia, "io non ho dubbi", sottolinea Damiano guardando al fondatore del nuovo movimento Insieme, l'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia, ed aggiunge: "Chiederemo un referendum degli iscritti". A chi osserva che in passato si sono realizzati governi con la destra, risponde ancora: "Abbiamo fatto governi tecnici in una particolarissima emergenza. Oggi ne siamo fuori e non c'e' nessuna necessita'".

Pd: Franceschini, idee diverse non sono tradimento o complotto

Un segretario e' a capo di una comunita' e ascolta soprattutto chi la pensa in modo diverso senza vedervi dietro un tradimento o un complotto. Lo avrebbe detto, alla fine del suo intervento Dario Franceschini alla direzione Pd nella quale ha esordito annunciando, che se si dovesse votare, avrebbe votato la relazione del segretario. Franceschini avrebbe chiesto un confronto sul tema delle alleanze a partire dal programma. Un dibattito senza mettere in discussione il segretario ma con rispetto per la comunita di uomini e donne che il 4 dicembre hanno votato ma che non ha rinunciato a manifestare il proprio pensiero. Il tema delle alleanze va posto, avrebbe sottolineato, perche' e' difficile che un partito da solo possa avere il 51% dei seggi necessari a governare. E bisogna partire dal campo del centrosinistra e anche dal campo di chi ha sostenuto i governi a guida Pd in questi 4 anni.