Pd, telefonata Renzi-Emiliano. Ultimi tentativi per evitare la scissione

Nuova giornata di passione nel Pd in vista dell'Assemblea nazionale convocata per domenica che dovrà decidere sulle modalità del Congresso. Le varie correnti in cui si è spezzettato il partito continuano un confronto duro anche se i pontieri sono al lavoro per cercare di scongiurare la scissione.

Matteo Renzi, in un'intervista al Corriere della Sera, ha fatto un passo verso la minoranza facendo un appello all'unità, passo poi ribadito con una telefonata a Michele Emiliano, governatore della Puglia ma anche uno degli esponenti della sinistra interna al Pd. "Matteo mi ha chiamato e abbiamo parlato. Spero che il nostro confronto sia utile alle sue prossime decisioni", ha scritto Emiliano su Facebook.

Telefonata importante perché le lamentele della minoranza riguardavano proprio l'atteggiamento del segretario accusato di non dare nessuna importanza alle minacce di scissione. Un tema che anche un fedelissimo, Graziano Delrio, ha tirato fuori (sia pure in un fuorionda non destinato al pubblico) in un dialogo con Michele Meta durante un'iniziativa pubblica di ieri sera. "Non ha fatto neanche una telefonata. Come cazzo fai in una situazione del genere a non fare una telefonata", dice il ministro delle Infrastrutture durante una riunione al Nazareno. Il ministro parla con Michele Meta. Il deputato, presidente della commissione Trasporti della Camera, gli chiede: "Matteo si adopera per contrastare questa roba?". E Delrio senza mezzi termini risponde: "Guarda, sia detto fra me e te. Si è litigato di brutto perché non puoi trattare questa cosa come un passaggio normale. Non ha fatto nemmeno una telefonata. Tu devi fare capire che piangi se il Pd si divide. Non che non te ne frega, chi se ne frega".



Dunque anche nella maggioranza renziana l'atteggiamento di chiusura totale di Renzi non è piaciuto. Tanto che Delrio oggi, prima del Consiglio dei ministri, è apparso sollevato: "Io credo che il segretario abbia concretamente dato segnali di amplissima disponibilità". "L'intervista di oggi del segretario - ha continuato - l'appello di Renzi, la parola d'ordine 'non andatevene, venite', è il segno di un'attenzione e di una disponibilità che io credo vada raccolta e adesso davvero non ci sono alibi per chi pensava che Renzi volesse sdegnosamente mandare fuori qualcuno, che non avesse la capacità di fare una telefonata. Ha fatto più di una telefonata ha fatto un ultimo appello, ha detto che questa è la casa di tutti. Lo ha ripetuto più volte". E poi, sul rinvio delle primarie all'autunno, ha detto, "noi abbiamo già avviato la procedura congressuale, non è possibile interromperla". Delrio infine ha sottolineato che dal segretario dem "è arrivata la disponibilità a discutere", ora "è il momento della responsabilità. Sta a loro", ha concluso riferendosi alla minoranza dem.

Sempre dalla maggioranza è intervenuto nel dibattito anche Piero Fassino che ha scritto una lettera, pubblicata dall'Huffington Post, a Pierluigi Bersani dicendogli: "Il tuo invito a fermarsi vale anche per chi pensa che la scissione sia ormai inevitabile. Nulla è inevitabile. Di ogni scelta solo noi siamo arbitri e artefici. E pur se i margini sono stretti abbiamo il dovere politico - e anche morale - di verificare se c'è ancora una strada".

L'ex sindaco di Torino condivide il rischio evocato da Bersani di smarrire "le radici popolari, uliviste e plurali con cui nacque il Pd" e spiega di non avere mai scambiato la vocazione maggioritaria con l'autosufficienza. Ma, ragiona, "questo richiede un percorso di ricostruzione politica che sarà tanto più possibile in quanto esista un Pd forte. Con Pd mutilato da una scissione anche la costruzione di un'alleanza di centrosinistra sarebbe assai più difficile". Mentre la vicesegretaria Debora Serracchiani auspica: "Ci sono valori comuni che abbiamo condiviso e che ci uniscono da dieci anni. Voglio credere che per la minoranza del partito i valori del centrosinistra contino più di tutto, lo crederò fino all'ultimo minuto utile". "Lo spazio per stare uniti c'è e le parole di Renzi oggi aiutano perché propongono un passo avanti per tutti all'insegna della partecipazione nel pluralismo", aggiunge il ministro Maurizio Martina.

Chi invece non sembra accennare a passi indietro è Massimo D'Alema.