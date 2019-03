Pd, Zingaretti: "Costruire partito diverso e cambiare sede nazionale"

"Spalancherò porte e finestre per costruire" un partito "radicalmente diverso": lo dice il segretario eletto del Pd, Nicola Zingaretti, a Che Tempo che fa su Rai1 annunciando anche che vorrebbe cambiare la sede del partito. "Vorrei anche cambiare la sede nazionale del Pd da via del Nazareno e costruire delle sedi a Roma ma in tutto il Paese dove il primo piano sia dedicato a coworking delle idee", spiega. Le vecchie sezioni? chiede Fazio: "luoghi dove si chiede alle persone non dopo" i fatti ma prima, aggiunge.

"Dobbiamo sbaraccare il Pd dal Nazareno e ricostruire, aprire una nuova e bella sede con una libreria al piano terra", prosegue. "E' un'idea, dobbiamo dare anche dei segnali fisici di come siamo diversi - spiega - le sedi devono essere aperte, se vogliamo far tornare le persone le sedi devono essere aperte". "Voglio un partito - conclude - dove si entra in una riunione con le tue idee ma si esce con l'ebbrezza che qualcuno te le ha fatte cambiare".