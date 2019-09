PD, Zingaretti: "Dal 3 al 6 ottobre nelle piazze per combattere le destre"

"Dal 3 al 6 ottobre incontriamoci nelle strade e nelle piazze, facciamo le tessere, ascoltiamo le critiche e le opinioni delle persone. Per fare la differenza dobbiamo offrire agli italiani una bella politica, da nord a sud dell'Italia. Solo così possiamo combattere le destre: territorio per territorio, Comune per Comune". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

PD, Zingaretti: "Riportiamo speranza e solidarietà dove oggi ci sono odio e rabbia"

"Riportiamo speranza e solidarietà dove oggi ci sono odio e rabbia con un grande Partito Democratico unito, aperto, plurale e veramente rinnovato - prosegue il leader dem - Abbiamo bisogno di voi! Invadeteci con le vostre idee, con le vostre competenze e il vostro entusiasmo!"