Pd, Zingaretti: "Dopo le Regionali sciolgo il Pd e lancio un partito nuovo"

"Vinciamo in Emilia Romagna, e poi cambio tutto. Sciolgo il Pd e lancio un nuovo partito". Lo dice a Repubblica il segretario Pd Nicola Zingaretti, che anticipa le sue mosse per il rinnovamento: "Convoco il congresso con una proposta politica e organizzativa di radicale innovazione e apertura. In questi mesi la domanda di politica è cresciuta, non diminuita. E noi dobbiamo aprirci e cambiare per raccoglierla. Non penso a un nuovo partito ma a un partito nuovo, un partito che fa contare le persone ed è organizzato in ogni angolo del Paese", afferma Zingaretti. "Magari cambiamo anche simbolo e nome", aggiunge il segretario, che spiega: "Dobbiamo rivolgerci alle persone, non alla politica organizzata. Dobbiamo aprirci alla società e ai movimenti che stanno riempiendo le piazze in queste settimane. Non voglio lanciare un'opa sulle Sardine, ci mancherebbe altro - assicura Zingaretti - rispetto la loro autonomia, ma voglio offrire un approdo a chi non ce l'ha".

PD: ROMANO (BASE RIFORMISTA), 'RACCOGLIAMO SFIDA ZINGARETTI PER CONGRESSO VERO'

"Raccogliamo positivamente la sfida contenuta nella riflessione consegnata oggi da Nicola Zingaretti a 'Repubblica', per un Congresso vero che serva al rilancio del Pd e all'apertura di una nuova stagione del centrosinistra. D'altra parte proprio Base Riformista, ormai mesi fa, aveva chiesto di voltare pagina e di aprire una fase di profonda riflessione dentro al Pd - e intorno al Pd - per rispondere al mutamento radicale degli scenari nei quali oggi ci muoviamo". Lo dichiara in una nota Andrea Romano, portavoce di Base Riformista. "E in questi stessi mesi difficili e impegnativi per tutto il Pd -spiega- Base Riformista è stata decisiva per garantire l'unità del partito e la possibilità di concentrarsi sulla sfida del nuovo governo. Bene quindi l'impegno per un nuovo congresso, che sia ovviamente un Congresso vero da tenersi dopo la conclusione a giugno della tornata di elezioni amministrative: una discussione autentica e profonda sulle idee, i gruppi dirigenti, la contendibilità del partito, i modi e i contenuti della nostra politica". "Base Riformista ci sarà, con la forza delle sue proposte e la determinazione di fare del Pd la casa di tutti i riformisti italiani: un partito dal profilo riformista sempre più convincente, che parli a tutti gli italiani nella tradizione della vocazione maggioritaria, che non si illuda di tornare ad un passato che non tornerà", conclude Romano.

Pd: Sala, aprire partito? serve coraggio, no operazione facciata

Al Pd e alla sinistra "non serve un'operazione di facciata" ma "serve coraggio". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato le parole del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, che a Repubblica ha lanciato l'idea di aprire il partito a forze nuove e civiche. A margine dell'evento 'Uniti si cresce. Nord Face', Sala ha spiegato: "Io ho cercato di dare un contributo e di porre alcune domande semplici. La prima è se stiamo parlando del Pd o della sinistra, questa credo che sia la domanda centrale. Non è che detto che tutte le anime che Nicola evoca siano disponibili ad entrare nel Pd per come lo vedono oggi, in una realtà diversa magari lo sarebbero. Però questo vorrebbe dire un sistema di governance diverso e anche la disponibilità e la generosità a far spazio ad altri". Sala, quindi, aggiunge: "Nessuna operazione di facciata, non credo che sia molto saggio chiedere alle Sardine di avere un ruolo nella futura sinistra relegandoli a un ruolo minoritario. C’è bisogno di avere coraggio, credo che se Nicola avrà questo coraggio farà una cosa buona e io a prescindere una mano la darò. Però è il momento del coraggio, perché così noi potremmo accontentarci di essere un partito del 20%, ma credo che sia accontentarsi troppo".

PD: NARDELLA, 'BENE ZINGARETTI, SERVE RIPARTIRE DAVVERO'

"'Non è il tempo di distruggere ma di costruire'. Bene Nicola Zingaretti, è questo ciò che serve per ripartire davvero". Lo scrive su Twitter il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a proposito dell'intervista di oggi del segretario del Pd.