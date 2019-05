Pd, Zingaretti frena Calenda e Renzi. "Piano con l'allargamento al centro"

Zingaretti: “Altre forze di centro? Concentriamoci sul Pd. Serve una nuova vocazione maggioritaria"

“E' giusto allargare il perimetro del centrosinistra ma per farlo bisogna innanzitutto concentrarsi sul Pd evitando di parlare solo di ‘centro moderato’ perché sarebbe sbagliato guardare ‘solo in una direzione’. Lo ha detto il segretario Pd Nicola Zingaretti parlando alla direzione del partito. "Di fronte ai pericoli della destra - ha affermato - il campo democratico deve essere abitato da altre forze oltre al Pd. Ma abbiamo il compito di concentrarci soprattutto sul Pd, coltivare la massimo la pianticella che abbiamo piantato". Ha aggiunto Zingaretti: "Non abbandono affatto…”

Finita la direzione Pd, dibattito alla prossima riunione. Richiesta delle minoranze accolta dal segretari

La direzione Pd è terminata dopo la relazione del segretario Nicola Zingaretti. La richiesta di rinviare il dibattito è arrivata dalle minoranze, proponendo di rinviare la discussione a dopo i ballottaggi.

“Il regime di correnti appesantisce il partito. Serve una rivoluzione”

"I profeti disarmati perdono: ha ragione Machiavelli. Noi stiamo costruendo un esercito in Europa e sarà questo esercito ad aiutare l'Europa. Qui c'è il tema della alleanza. Noi diamo l'immagine di un partito poco compatto, perché c'è un arcipelago di ruoli: c'è un gruppo dirigente nazionale appesantito dal rischio di un regime correntista. Non possiamo più fare finta che questo non rappresenti un problema". Lo ha detto il segretario nazionale del PD Nicola Zingaretti alla direzione del partito. "Sono sommerso dalla denuncia di migliaia di persone che vedono i nostri circoli chiusi. Questo trasmette una immagine di fragilità e un problema di credibilità. Questo non ce lo possiamo più permettere", ha aggiunto: "Serve una vera rivoluzione o non ce la facciamo, non possiamo mutuare il modello di Salvini, affidandoci al protagonismo di un leader. Io a quel modello non credo, non ho scelto questa strada e non la praticherei mai"

"Nelle amministrative abbiamo allargato il campo verso destra e verso sinistra. Io credo che questa sia la funzione del PD da oggi: pluralismo delle idee, unità e costruzione di un campo largo. Il campo democratico dovrà essere abitato anche da altre forze. Tuttavia, non dobbiamo fare confusione, dobbiamo concentrarci soprattutto sul Partito Democratico. Non abbandono l'idea di una vocazione maggioritaria".